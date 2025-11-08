Thanh niên xã Tam Đảo học và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đoàn Thanh niên xã Tam Đảo xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, việc học và làm theo Bác đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, hằng năm Ban Chấp hành Đoàn xã Tam Đảo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung học và làm theo Bác được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm “Thanh niên làm theo lời Bác”, hội thi kể chuyện về Người. Qua đó, giúp đoàn viên hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách giản dị, khiêm tốn, gần dân, trọng dân và tác phong làm việc khoa học, kỷ luật của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để việc học Bác không chỉ dừng ở khẩu hiệu hay hình thức, Đoàn xã đặc biệt chú trọng vào những phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế của nhân dân. Trên địa bàn, các đội hình thanh niên xung kích thường xuyên đảm nhận vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đường hoa thanh niên. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” được duy trì đều đặn, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, qua đó hình thành thói quen tốt, ý thức giữ gìn môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, trong học và làm theo Bác, Đoàn Thanh niên xã Tam Đảo đặc biệt coi trọng giáo dục tinh thần nhân ái, sẻ chia với cộng đồng. Nhiều năm qua, Đoàn xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, “Vì đàn em thân yêu”, “Ngôi nhà nhân ái”; các mô hình “Hội đồng trẻ em”, “Diễn đàn thiếu nhi” được duy trì thường xuyên. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Tam Đảo thể hiện trách nhiệm với xã hội, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp mà Bác Hồ đã dạy.

Trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh, Đoàn xã Tam Đảo đã thành lập các Tổ thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng dịch vụ công, hướng dẫn đăng ký thủ tục trực tuyến, thực hiện các dịch vụ thanh toán điện tử, khai báo y tế, bảo hiểm xã hội... Đây là cách làm thiết thực, giúp người dân, nhất là người lớn tuổi nhanh chóng tiếp cận với công nghệ thông tin và các tiện ích mới. Việc hỗ trợ nhân dân chuyển đổi số cũng thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Một điểm sáng khác là phong trào thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Đoàn xã đã phối hợp với công an tổ chức tuyên truyền pháp luật, tổ chức đối thoại giữa thanh niên với chính quyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của giới trẻ. Nhiều chi đoàn duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tổ thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, nhận được sự ghi nhận của người dân.

Đoàn viên Phạm Đa Khoa, thôn Chùa Vàng với mô hình trồng cây cảnh Bonsai, tạo việc làm cho 10 lao động địa phương, thu nhập bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/ người/ tháng.

Không chỉ dừng ở các phong trào tập thể, nhiều đoàn viên thanh niên còn tích cực khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình như: Đoàn viên Phạm Đa Khoa, thôn Chùa Vàng với mô hình trồng cây cảnh Bonsai hơn 40 gốc các loại; Bùi Đức Minh, thôn Làng Hà trồng su su trên diện tích 50 ha và một số mô hình như trồng rau sạch, trồng dược liệu, chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học... đã mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho lao động trẻ tại địa phương. Đây là những minh chứng cho tinh thần cần cù, sáng tạo, quyết tâm vượt khó – những phẩm chất mà Bác luôn gửi gắm ở thế hệ trẻ.

Mô hình trồng rau su su của đoàn viên Bùi Đức Minh, thôn Làng Hà mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Phong trào học và làm theo Bác đã lan tỏa rộng rãi, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đoàn viên rèn luyện, phấn đấu. Nhiều tấm gương thanh niên điển hình tiên tiến đã xuất hiện, tiêu biểu trong công tác Đoàn, tình nguyện, lao động sản xuất, chuyển đổi số, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Những tấm gương ấy không chỉ tạo sức lan tỏa trong cộng đồng mà còn là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ tiếp tục học tập và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đồng chí Trần Ngọc Sáng - Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Đảo cho biết: Hiện nay, xã Tam Đảo có 1.515 đoàn viên, sinh hoạt tại 59 chi đoàn, trong đó có 43 chi đoàn nông thôn, 9 chi đoàn trường học, 1 chi đoàn công an, 2 chi đoàn doanh nghiệp, 4 chi đoàn cơ quan sự nghiệp nhà nước. Xác định học và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống người dân. Mỗi cán bộ Đoàn, mỗi đoàn viên khi tham gia hoạt động đều phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, tác phong gương mẫu. Từ việc giữ gìn môi trường, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, đến tham gia bảo đảm an ninh trật tự... đều là những phần việc thiết thực, phù hợp với lời dạy của Bác dành cho thanh niên.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; phát động phong trào thi đua học và làm theo Bác bằng những phần việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, các trường học trên địa bàn để mở rộng hoạt động giáo dục truyền thống, tạo môi trường rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu niên.

Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ xã Tam Đảo quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thời kỳ mới, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dương Chung