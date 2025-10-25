Đổi mới vì sự hài lòng của người bệnh

Trong bối cảnh ngành Y tế không ngừng đổi mới để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi trở thành một trong những điểm sáng với nhiều chuyển biến tích cực. Ở nơi đó, hình ảnh người Giám đốc Trung tâm - bác sĩ Dương Hải Thành đã in đậm dấu ấn về một người lãnh đạo tận tâm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, đặc biệt là trong triển khai sâu rộng phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Đổi mới từ nhận thức

Ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm Y tế, bác sĩ Thành đã xác định rõ: “Chất lượng chuyên môn quan trọng, nhưng thái độ phục vụ và sự hài lòng của người bệnh mới là thước đo giá trị bền vững của một cơ sở y tế.” Với quan điểm đó, ông đã trực tiếp chỉ đạo triển khai các giải pháp đổi mới toàn diện, từ nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên y tế, đến cải cách hành chính và tinh gọn quy trình khám chữa bệnh.

Không chỉ ban hành văn bản chỉ đạo, bác sĩ Thành còn đi đầu trong việc tiếp xúc, lắng nghe người bệnh, thường xuyên kiểm tra đột xuất tại các khoa, phòng để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chưa đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân.

Bác sĩ Dương Hải Thành (người đứng) kiểm tra tại phòng siêu âm

Giai đoạn 2020 - 2025, đơn vị được Sở Y tế phê duyệt và triển khai thêm 404 kỹ thuật mới, như phẫu thuật nội soi chuyên ngành sản và ngoại, chuyên ngành răng hàm mặt, chuyên ngành mắt, triển khai kỹ thuật đo chức năng hô hấp, đo mật độ xương... giúp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Trung tâm không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, phát triển danh mục kỹ thuật mới; cải tiến thủ tục hành chính, quy trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh đã góp phần ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi, tạo được sự tin tưởng của người dân trong khu vực.

Ông Bùi Minh Vụ ở xóm Mý Thượng, xã Dũng Tiến điều trị xuất huyết dạ dày tại Trung tâm, chia sẻ: “Tôi thấy nhân viên y tế ở đây niềm nở, hướng dẫn tận tình. Vào viện lo lắng đủ điều, nhưng được y, bác sĩ quan tâm, coi mình như người thân, tôi cảm thấy yên tâm và xúc động.”

Hay như chị Hoàng Thị Hiệp, ở xóm Mõ, xã Hợp Kim là người nhà bệnh nhân Lâm Thị Nô mới sinh mổ cho biết: “Từ khâu làm thủ tục, khám bệnh đến nhập viện, mọi quy trình đều rõ ràng, nhanh gọn. Cán bộ y tế luôn mỉm cười, hỏi han bệnh nhân. Cảm giác như mình đang ở nơi thân quen chứ không phải bệnh viện.”

Bác sĩ Dương Hải Thành thăm hỏi bệnh nhân sinh mổ

Hướng đến y tế hiện đại, nhân văn

Dưới sự điều hành quyết liệt nhưng đầy nhân văn của Giám đốc Trung tâm, các buổi tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh được tổ chức định kỳ, tạo môi trường để mỗi cán bộ y tế “soi mình”, điều chỉnh từ lời nói, ánh mắt đến hành vi phục vụ. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành đơn vị, nhờ đó, công tác khám chữa bệnh của đơn vị hàng năm đều vượt chỉ tiêu trên 100%.

Khẩu hiệu “Bệnh nhân là trung tâm” được hiện thực hóa bằng các việc làm cụ thể: tổ chức tiếp đón người bệnh chu đáo tại bàn hướng dẫn, phân luồng hợp lý tại khu khám bệnh, lắp đặt hệ thống phản ánh ý kiến trực tiếp và trực tuyến... Cán bộ y tế được nhắc nhở thường xuyên về 12 điều y đức, 10 điều quy định về giao tiếp ngành Y tế và phải luôn nở nụ cười thân thiện khi tiếp xúc với người bệnh. Đặc biệt, hòm thư góp ý và các mã QR khảo sát ý kiến bệnh nhân sau điều trị được bố trí tại nhiều vị trí thuận tiện, góp phần phản ánh trung thực sự hài lòng của người dân.

Bác sĩ Thành còn mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn: đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, đồng thời khuyến khích đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm đã ứng dụng phần mềm khám bệnh điện tử, giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực: tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú tại Trung tâm luôn duy trì trên 95%, nhiều năm liền được Sở Y tế khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính và đổi mới phong cách phục vụ.

Bác sĩ Dương Hải Thành - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Kim Bôi triển khai công việc tới các phòng chuyên môn

Không khoa trương, người giám đốc luôn chọn cách làm trước, nói sau. Dưới góc nhìn của đồng nghiệp, bác sĩ Thành là người lãnh đạo gần gũi, quyết đoán, nhưng cũng rất lắng nghe và biết truyền cảm hứng. Với người dân, ông là một bác sĩ tận tâm, luôn đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu.

Giữa muôn vàn khó khăn của y tế cơ sở, hình ảnh người “thuyền trưởng” vẫn ngày ngày thầm lặng chèo lái con thuyền Trung tâm Y tế Kim Bôi vững vàng tiến lên, với kim chỉ nam là sự hài lòng và niềm tin của người bệnh.

Đinh Thắng