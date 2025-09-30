Nữ trưởng thôn được dân mến, dân tin

Được bầu là trưởng thôn từ năm 2021, chị Bùi Thị Ngát ở thôn Rảy, xã Quyết Thắng luôn tự nhủ phải làm “đầu tàu”, đại diện cho cộng đồng trong các hoạt động liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội ở khu dân cư.

Trưởng thôn Bùi Thị Ngát có vai trò quan trọng trong thực hiện thành công công tác dồn điền, đổi thửa, phong trào cộng đồng hiến đất làm đường giao thông nội đồng.

Thôn Rảy có điều kiện đặc biệt khó khăn, nơi sinh sống tập trung của gần 100 hộ dân tộc Mường, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Từ khi đảm nhận trọng trách trưởng thôn, chị Ngát đã phát huy tính gương mẫu, tiên phong, tích cực triển khai, thực hiện các phần việc làm chuyển biến, tạo nên những đổi thay tích cực trong cộng đồng.

Đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng thôn Rảy “thẳng cánh cò bay”, chị Ngát chia sẻ: Trước đây, đồng ruộng manh mún nên có chỗ bị bỏ hoang, bà con rất khó tập trung sản xuất. Khi địa phương triển khai kế hoạch dồn điền, đổi thửa, tôi đã tổ chức triệu tập và chủ trì hội nghị họp bàn nội dung công việc thuộc phạm vi của thôn. Cuộc họp lần đó chưa thể đi đến quyết định ngay. Để nhận được sự đồng thuận của tất cả các hộ dân, tôi nhiều lần đến gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền, vận động, thuyết phục một số hộ gia đình để chủ trương thực sự thông suốt.

Từ sau thực hiện thành công dồn điền, đổi thửa, cánh đồng trên 14 ha của thôn Rảy khoác lên mình màu áo mới. Thửa liền thửa, cây lúa, cây màu nhờ được “chăm bẵm” đủ nước, phân bón đều nên ngày càng tốt tươi.

Chị tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong khu dân cư chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia đóng góp xây dựng công trình phúc lợi.

Bà Bùi Thị Hiền, nông dân thôn Rảy phấn khởi cho biết: Dồn điền, đổi thửa mang lại lợi ích thiết thực cho bà con trong thôn. Việc cấy hái, chăm sóc tập trung vào một mảnh ruộng lớn nên tiết kiệm được chi phí, chủ động dẫn nước tưới. Với mỗi mảnh ruộng 1.500 – 2.000m2 như hiện giờ, chúng tôi không chỉ cấy 2 vụ lúa/năm mà còn làm thêm vụ đông để cải thiện thu nhập. Ai nấy trong thôn biết ơn và thêm tin tưởng vào chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, đánh giá cao vai trò “đầu tàu” của trưởng thôn.

Và luôn lắng nghe, tiếp nhận, đưa tiếng nói của cộng đồng dân cư đến cấp ủy, chính quyền địa phương.

Chị Ngát nhận thức rõ: Muốn vận động, thuyết phục được bà con trong khu dân cư chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bản thân hộ gia đình mình phải thực sự gương mẫu, đi đầu. Trong quá trình mở rộng đường giao thông nội đồng, song song với công tác dồn điền, đổi thửa, gia đình chị đã xung phong hiến đất ruộng đầu tiên, sau đó, 100% hộ dân có ruộng canh tác đã hiến 2.000m2 làm đường giao thông nội đồng. Chị Ngát còn tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hiến một phần đất ruộng để xây dựng nhà văn hóa thôn Rảy với diện tích khoảng 2.000m2.

Với tinh thần, trách nhiệm của trưởng thôn, chị Ngát đã góp phần từng bước tạo chuyển biến, đổi thay trong phát triển KT-XH ở thôn đặc biệt khó khăn.

“Từ khi giao thông nội đồng được mở rộng, người dân trong thôn vận chuyển giống, phân bón bằng xe máy. Việc thu hoạch lúa, hoa màu so với trước đây đỡ vất vả và thuận tiện hơn nhiều...” – ông Bùi Văn Hưng ở thôn Rảy bộc bạch.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, chị Ngát luôn lắng nghe, ghi nhận ý kiến từ phía người dân để đề xuất lên chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ. Các chính sách từ các chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, như: xóa nhà tạm, nhà dột nát; cấp cây, con giống... được triển khai hiệu quả, góp phần ổn định đời sống người dân, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với những việc làm cụ thể vì phát triển KT-XH, vì sự tiến bộ của cộng đồng dân cư thôn Rảy, chị Bùi Thị Ngát là điển hình tiên tiến tiêu biểu giai đoạn 2020 – 2025 được UBND xã lựa chọn, giới thiệu đề nghị khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh diễn ra trong thời gian tới.

Bùi Minh