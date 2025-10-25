Tận tâm, sáng tạo vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Trong hơn 25 năm công tác, Thạc sĩ Hà Thị Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, luôn được đồng nghiệp và học viên quý mến bởi tinh thần tận tụy, đổi mới và gương mẫu trong mọi hoạt động. Với phương châm “Lấy chất lượng giảng dạy làm thước đo uy tín của nhà trường”, cô Hải đã góp phần quan trọng đưa Trường Chính trị tỉnh nhiều năm liền được các cấp khen thưởng.

Tận tụy với nghề, tâm huyết với học viên

Bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, cô Hà Thị Thanh Hải luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Dù đảm nhận vai trò lãnh đạo, cô vẫn trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn đề tài nghiên cứu, không ngừng đổi mới phương pháp sư phạm. Các bài giảng của cô được đánh giá cao nhờ gắn lý luận với thực tiễn, sinh động và dễ tiếp thu. Từ năm 2020 đến nay, cô chỉ đạo và tham gia tích cực biên soạn 18 bộ tài liệu bồi dưỡng, giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường theo kế hoạch và giảng dạy ở nhiều Đảng bộ sở ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và các đơn vị xã, phường. Ngoài ra, cô tham gia nhiều đề tài khoa học cấp trường và cấp tỉnh đều nghiệm thu đạt. Đặc biệt, giai đoạn 2017- 2020, cô xây dựng và thực hiện mô hình “Học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Kết quả thực hiện mô hình được đánh giá tiêu biểu, có sức lan tỏa, được tập thể lựa chọn, nhân rộng và được khen thưởng.

Trong vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, cô đã tham mưu Ban Giám hiệu triển khai thành công nhiều sáng kiến đổi mới chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường tương tác giữa giảng viên và học viên. Nhờ đó, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng cao rõ rệt; tỉ lệ học viên đạt loại khá, giỏi hằng năm tăng trên 20%. Nhà trường nhiều năm liền được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thạc sỹ Hà Thị Thanh Hải, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh (áo hồng ngồi giữa) trao đổi chuyên môn với các giảng viên

Cô Hà Thị Thanh Hải còn là người lãnh đạo gần gũi, luôn quan tâm, chia sẻ với cán bộ, giảng viên và học viên. Cô chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết; khuyến khích sáng kiến, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cô tâm sự: “Giáo dục lý luận chính trị không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là vun đắp bản lĩnh, niềm tin và đạo đức công vụ cho cán bộ tương lai.”

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Hải còn là người “truyền lửa” cho nhiều thế hệ học viên. Biết nhiều học viên vừa công tác vừa học tập, hoàn cảnh khó khăn, cô thường xuyên động viên, tạo điều kiện linh hoạt trong học tập, đồng thời kêu gọi cán bộ, giảng viên nhà trường hỗ trợ tài liệu, phương tiện học tập cho lớp. Cô cũng trực tiếp hướng dẫn hàng trăm lượt học viên hoàn thành tiểu luận tốt nghiệp, giúp họ xác định đúng hướng nghiên cứu và vận dụng vào công tác thực tiễn tại cơ sở.

Học viên Vũ Xuân Mùi, Phó trưởng Trạm Y tế Phú Lâm, xã Tây Cốc, Lớp TCLLCT B24.05 chia sẻ: “Cô Hải không chỉ là người giảng viên nghiêm túc, giảng dạy hấp dẫn, lôi cuốn mà còn luôn quan tâm tới từng học viên. Nhờ cô chỉ bảo, tôi mạnh dạn hơn trong tham mưu, điều hành công việc ở đơn vị.”

Một tiết giảng của cô Hà Thị Thanh Hải trên lớp

Không ít học viên ở vùng sâu, vùng xa khi về trường học tập được cô Hải tận tình giúp đỡ, hướng dẫn làm quen với phương pháp học mới giúp lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, học đi đôi với hành.

Gặt hái nhiều thành tích tiêu biểu

Trường Chính trị tỉnh nhiều năm liền được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với những cống hiến không ngừng, cô 2 lần được công nhận Giảng viên dạy giỏi Xuất sắc cấp quốc gia ( năm 2009 và năm 2017) do Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cấp; 9 Bằng khen cấp tỉnh và Trung ương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Năm 2024, cô được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2025, cô được tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2020-2025 và được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất 2025-2030. Đồng thời là gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với cô Hà Thị Thanh Hải tâm sự giản dị: “Cống hiến cho công tác đào tạo cán bộ là tâm huyết, là niềm vinh dự. Mỗi thành công của học viên là thành công của nhà trường, của chính mình.”

Cô Hà Thị Thanh Hải trao đổi với các học viên

Giảng viên chính Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh chia sẻ: Phó Hiệu trưởng Hà Thị Thanh Hải là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – người cán bộ mẫu mực, người thầy tận tụy, luôn nỗ lực đổi mới, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đinh Thắng