Người có uy tín tham gia giữ bình yên trên bản Thung Mặn

Là người có uy tín, ông Sùng A Dếnh (sinh năm 1947) trú tại bản Thung Mặn, xã Pà Cò am hiểu sâu sắc về phong tục tập quán địa phương, có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân. Với những hành động, việc làm cụ thể, ông Dếnh được tôn vinh là điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Sùng A Chênh, Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò ghi nhận: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng phát triển văn hóa, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đối với huyện Mai Châu cũ nói chung, xã vùng cao Pà Cò nói riêng luôn nhất quán trong chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chủ trương trên. Theo đó, cấp ủy, chính quyền chú trọng giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào Mông, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thông qua việc tranh thủ “tiếng nói” trong cộng đồng dân tộc Mông. Ông Sùng A Dếnh là một trong những tấm gương người có uy tín phát huy tốt vai trò đó.

Ông Sùng A Dếnh nhớ lại những lần cùng các trưởng dòng họ ở Pà Cò đến vận động, thuyết phục đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú để nhận khoan hồng.

Thời gian qua, Thung Mặn được xác định là địa bàn phức tạp về tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Ở đây, trình độ dân trí của người dân còn hạn chế, đời sống còn không ít khó khăn do thiếu đất canh tác, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt khan hiếm. Trước cám dỗ lợi nhuận cộng với sự thiếu hiểu biết, hạn chế về nhận thức, một số người không làm chủ được bản thân, bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào con đường phạm tội.

Ông Sùng A Dếnh bộc bạch: Là người cao tuổi, trưởng dòng họ Sùng, chứng kiến các thế hệ con cháu vì những lý do trên mà tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy để rồi bị cuốn vào vòng lao lý, tôi không thể cứ thế khoanh tay bỏ mặc. Vậy nên, tôi ra sức cùng với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an tuyên truyền, nhắc nhở, vận động các gia đình, con cháu chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với vai trò người có uy tín, ông Sùng A Dếnh đã phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến cộng đồng Mông bản Thung Mặn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Dếnh không chỉ tuyên truyền, vận động trong phạm vi dòng họ và bản Thung Mặn mà còn phối hợp với người có uy tín, trưởng dòng họ ở các bản khác tuyên truyền tác hại của ma túy, vận động người dân không tham gia mua bán, vận chuyển ma túy. Minh chứng cụ thể là ông đã vận động được Hờ A G; Giàng A C ở bản Thung Mặn đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy; phối hợp cùng ông trưởng dòng họ Khà ở bản Thung Ẳng tuyên truyền, vận động được Khà A Tráng (SN 1980), trú tại bản Thung Ẳng đồng ý ra đầu thú sau nhiều năm lẩn trốn và bị Công an tỉnh Sơn La truy nã. Tháng 5/2022, tại bản Thung Mặn có đối tượng Hờ A Của (SN 1988) bị Công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã. Ngay khi nắm được thông tin, ông Dếnh đã cùng trưởng dòng họ Hờ và người nhà đối tượng tiếp cận và vận động nhiều lần. Kết quả là Của đã thông suốt tư tưởng, ra đầu thú tại cơ quan công an.

Tháng 4/2023, ông Dếnh nhận được thông tin Giàng A Khua (1980) và vợ là Khà Y Dế (SN 1970), trú tại bản Thung Mặn dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên để theo đạo lạ. Trước đó, đôi vợ chồng này đi làm thuê tại bản Tươm (xã Vân Hồ - Sơn La) và bị một người dân tộc Mông không rõ tên tuổi, địa chỉ tuyên truyền, lôi kéo. Nhận nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền giao phó, ông chủ động gặp gỡ tuyên truyền, vận động, đồng thời dùng lời hơn, lẽ thiệt, khơi lại truyền thống văn hóa tốt đẹp, phong tục tập quán thờ cúng tổ tiên xưa nay để thuyết phục. Ông còn tác động để trưởng dòng họ Giàng, người thân trong gia đình phân tích thêm giúp vợ chồng Khua hiểu. Ngày 30/5/2023, vợ chồng Khua đã làm lễ lập lại bàn thờ, cam kết không tiếp tục đi theo đạo lạ.

Kể từ sau sự việc, ông Dếnh càng thường xuyên, tích cực hơn trong việc phối hợp Tổ công tác của Công an tỉnh, Công an xã trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, bài trừ hủ tục lạc hậu, giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Mông, tuyên truyền để người dân không tin, không nghe theo lời lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu.

Ông Dếnh đã góp “tiếng nói” người có uy tín để bảo vệ bình yên cho bản Thung Mặn và vùng cao Pà Cò.

Trên địa bàn xã Pà Cò hiện nay, số tội phạm về ma túy giảm hẳn về số vụ và đối tượng. Bản thân ông Dếnh đã trực tiếp vận động được 23 lượt người nghiện đi cai, giúp đỡ 3 trường hợp tái hòa nhập cộng đồng; cùng một số người có uy tín, trưởng dòng họ và người thân vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú. Ông còn dạy cho con cháu văn hóa, chữ viết, các nhạc cụ truyền thống... nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Tiên phong trong thực hiện các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, phát triển kinh tế gia đình, ông mở rộng quy mô sản xuất với mô hình chăn nuôi hơn 10 con bò, 1 đàn dê, 4 ao cá và trồng hàng chục hecta cây màu. Qua đó, vận động bà con tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng, triệt để không tái diễn trồng cây thuốc phiện.

Những hành động, việc làm của ông Sùng A Dếnh đã tác động trực tiếp đến nhận thức của đồng bào Mông xã Pà Cò trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa và bảo vệ an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2020 – 2025, ông được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các bộ, ngành và của tỉnh. Tiêu biểu là các Bằng khen: “Có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận giai đoạn 2018 – 2023”; “Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách của Đảng, Nhà nước”; “Điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh”...

Bùi Minh