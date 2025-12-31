Khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại phường Vĩnh Phúc

Ngày 31/12, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Doanh Gia tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại khu vực Gốc Nụ, phường Vĩnh Phúc. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 11 được khởi công trong năm 2025 và là dự án thứ 6 sau hợp nhất ba tỉnh. Dự lễ khởi công có các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại phường Vĩnh Phúc.

Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng cho công nhân tại khu vực Gốc Nụ, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất theo quy định với mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội khang trang, đồng bộ và được Nhà nước hỗ trợ về giá theo chính sách nhà ở xã hội. Sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp 559 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở có giá hợp lý cho Nhân dân, cán bộ, công nhân trên địa bàn. Qua đó, góp phần hoàn thiện một khu nhà ở có vị trí thuận lợi, hạ tầng và cảnh quan đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đồng chí: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, quyết tâm của nhà đầu tư và các sở, ban, ngành, phường Vĩnh Phúc, các cơ quan liên quan đã phối hợp hoàn tất các thủ tục, điều kiện để khởi công công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lễ khởi công tiếp tục đánh dấu một bước quan trọng trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án phát triển nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết với giá thành hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định liên quan.

Việc khởi công dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở cho công nhân, người lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lê Minh