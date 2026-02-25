Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước (dự tại điểm cầu Tây Ninh); Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự tại điểm cầu Trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước; đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”. Đồng thời, hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết số 80.

Theo đó, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước: Từ vai trò “nắm giữ, bao trùm” sang vai trò kiến tạo, dẫn dắt và mở đường cho tăng trưởng chất lượng cao, trong mối quan hệ bổ trợ và cộng hưởng với khu vực kinh tế tư nhân. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá là một quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay; đặt phát triển văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược, lâu dài và kịp thời của Đảng đối với sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hoá Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu kinh tế Nhà nước phải thực sự giữ vai trò nòng cốt, tạo đột phá trong nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, bảo đảm ổn định vĩ mô và sẵn sàng can thiệp khi xuất hiện rủi ro hệ thống. Trong giai đoạn phát triển mới, kinh tế nhà nước cần được cụ thể hóa thành năm “điểm tựa” chiến lược. Trong đó, điểm tựa về an ninh và chủ quyền kinh tế giữ vai trò then chốt, với nhiệm vụ nắm giữ các lĩnh vực huyết mạch như năng lượng, hạ tầng chiến lược, tài chính - tín dụng, logistics, dữ liệu và các nền tảng số thiết yếu, nhằm bảo đảm chủ quyền quốc gia, tránh lệ thuộc và bảo vệ lợi ích lâu dài của đất nước. Bên cạnh đó, kinh tế Nhà nước còn là điểm tựa trong điều tiết, ổn định và tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế; giữ vững các thị trường thiết yếu, bảo đảm cung ứng dịch vụ công ích, duy trì đầu tư nền tảng và năng lực dự phòng trước những cú sốc từ bên ngoài.

Kinh tế Nhà nước cần đóng vai trò dẫn dắt khu vực tư nhân, xây dựng cơ chế để doanh nghiệp nhà nước trở thành “bệ đỡ”, “mở đường” cho doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu vào chuỗi giá trị, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành các cụm liên kết ngành có sức cạnh tranh. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, làm chủ dữ liệu, bảo đảm an ninh mạng và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, trở thành hình mẫu về quản trị và liêm chính, tăng cường kỷ luật, minh bạch, trách nhiệm giải trình, ngăn chặn lợi ích nhóm và đầu tư kém hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam”, Tổng Bí thư yêu cầu phải gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ mới; chú trọng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là trên không gian mạng; phát triển công nghiệp văn hóa gắn chuyển đổi số; xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương, kỷ luật và tinh thần phục vụ Nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Lê Minh