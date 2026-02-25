Đặc sắc Lễ Khai hạ Đình Ngòi, phường Hoà Bình

Trong 2 ngày 24-25/02 (tức mồng 8 và 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại phường Hòa Bình, Ban Tổ chức lễ hội phường Hoà Bình tổ chức Lễ Khai hạ Đình Ngòi năm 2026 trong không khí trang nghiêm, đậm đà bản sắc truyền thống.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ Khai hạ Đình Ngòi, năm 2026.

Lễ Khai hạ Đình Ngòi là hoạt động văn hóa tín ngưỡng được duy trì từ bao đời nay, gắn với đời sống tâm linh của Nhân dân địa phương. Đình làng thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh - những vị thần được tôn vinh với danh hiệu Tản Viên Sơn Thánh Quốc chủ Đại Vương, biểu trưng cho sức mạnh chống giặc ngoại xâm, ước mơ chiến thắng thiên nhiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần giáo dục truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban tổ chức Lễ hội Khai hạ Đình Ngòi đánh trống khai hội.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh địa phương chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp - dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy. Trong dòng chảy đổi mới ấy, những giá trị văn hóa truyền thống như Lễ Khai hạ Đình Ngòi tiếp tục được trân trọng, bảo tồn và phát huy, trở thành điểm tựa tinh thần cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Nghi thức rước nước, rước vía lúa tại lễ hội.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống như: Rước nước, rước vía lúa, tế lễ và dâng hương tại Đình Ngòi. Đặc biệt, vào giờ Thìn (7 giờ 30 phút) ngày mồng 9 tháng Giêng, nghi thức rước vía lúa và vía nước được thực hiện, thể hiện ước vọng về một mùa vụ mới thuận lợi, Nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hồi trống khai hội vang lên chính thức mở đầu các hoạt động lễ hội trong niềm hân hoan của đông đảo Nhân dân và du khách.

Nghi lễ tế lễ và dâng hương tại Đình Ngòi.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như thi đấu bóng chuyền hơi nam, nữ; các môn thể thao dân tộc gồm đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ; giao lưu văn nghệ, thể thao. Trong khuôn khổ lễ hội còn có trưng bày mâm cỗ ẩm thực đặc trưng của địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian như đánh cờ tướng, đánh đu, ném còn, bịt mắt bắt vịt, đập niêu... thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết.

Hồng Duyên