Phấn đấu hoàn thành cầu sông Lô mới trước Tết năm 2027

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng cầu sông Lô mới theo thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành trước Tết năm 2027.

Cầu sông Lô hiện hữu.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 81/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân

Tại Thông báo trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận: Cầu sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, cần được khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Với tinh thần không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề cấp bách khắc phục hư hỏng cầu sông Lô.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án nên đề nghị các cơ quan, đơn vị tư vấn khẩn trương có kết luận giám định trong tháng 02 năm 2026 để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm liên quan đến hư hỏng cầu sông Lô theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết luận của mình.

Thủ tướng lưu ý việc quản lý, sử dụng cầu sông Lô cũ phải dựa trên cơ sở khoa học và ý kiến của cơ quan chuyên môn và tư vấn; tuyệt đối phải đặt tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết và trước hết.

Về đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 46/BC-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2026 về việc triển khai xây dựng cầu sông Lô mới có tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm và thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp; theo quy hoạch điều chỉnh kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực vào Hà Nội. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ triển khai theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đầu tư công; khẩn trương chỉ đạo phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong 01 tháng; thực hiện dự án trong khoảng 01 năm kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2026; phấn đấu trước Tết năm 2027 khánh thành cầu mới theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực, thất thoát, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Cầu mới cần đáp ứng yêu cầu dài hạn

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tham khảo kinh nghiệm cầu Phong Châu, khảo sát kỹ lưỡng, tính đến việc ứng phó tối ưu với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Cầu mới cần đáp ứng yêu cầu về kỹ mỹ thuật, chất lượng và tầm nhìn của tỉnh trong dài hạn, kết nối nội tỉnh và các hướng phát triển khác, đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt, nghiên cứu phương án quy mô ít nhất tương đương cầu Phong Châu nhất là mặt cắt ngang của cầu. Các bộ, ngành và nhất là Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tỉnh trong quá trình triển khai.

Về kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp, tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và đường dẫn. Lưu ý, không được để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Bộ Tài chính hướng dẫn địa phương thực hiện; trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh theo đúng quy trình, tiến độ, thủ tục và quy định của pháp luật.

* Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng.

Dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), tỉnh Phú Thọ; được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015 và được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10/1/2018.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

UBND tỉnh Phú Thọ đã đề xuất xây cầu mới tại vị trí bến phà Đoan Hùng cũ. Cầu mới dài 600 m; mặt cắt ngang 16 m (4 làn xe); đường dẫn dài 1 km (bờ tả khoảng 0,45 km, bờ hữu khoảng 0,55 km). Tổng mức đầu tư dự kiến 750 tỷ đồng, gồm 600 tỷ đồng chi phí xây dựng cầu và đường dẫn; 150 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Việc xây dựng cầu là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 9.000 hộ dân và công nhân tại các khu công nghiệp Sóc Đăng, Đoan Hùng...

