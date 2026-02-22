Khai hội đền Bắc Cung Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại đền Bắc Cung (còn gọi là đền Thính), xã Tam Hồng long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026. Dự lễ khai hội có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các địa phương lân cận cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự Lễ khai hội đền Bắc Cung Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đền Bắc Cung là Di tích lịch sử cấp quốc gia, thờ phụng Tản Viên Sơn Thánh - vị thánh đứng đầu trong tín ngưỡng “Tứ bất tử” của dân tộc Việt Nam. Theo sử liệu và huyền tích dân gian, Ngài có công trị thủy, dạy dân trồng lúa, dệt lụa và bảo vệ giang sơn. Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền trở thành biểu tượng tâm linh của địa phương, nơi Nhân dân gửi gắm niềm tin về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Lễ hội đền Bắc Cung được tổ chức hằng năm nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công lao Đức Thánh Tản Viên; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Những năm qua, công tác tu bổ, tôn tạo di tích và tổ chức lễ hội ngày càng nền nếp, đảm bảo trang trọng, an toàn, văn minh.

Ngay sau diễn văn khai mạc là nghi thức thỉnh chuông, khai trống khai hội và lễ dâng hương trang nghiêm tại sân đền. Tiếp đó, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, kéo co, cờ tướng, vật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông khai hội đền Thính Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành kính dâng hương tại đền Bắc Cung trong Lễ khai hội Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Lễ hội đền Bắc Cung Xuân Bính Ngọ năm 2026 không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Tam Hồng; thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch địa phương, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, bền vững.

Nguyễn Toàn