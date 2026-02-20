Siết chặt kỷ cương vận tải thủy mùa lễ hội trên hồ Hòa Bình

Những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức trẩy hội về Đền Chúa Thác Bờ, hồ Hòa Bình bước vào cao điểm vận tải hành khách. Khởi đầu mùa du lịch lễ hội Xuân cũng là thời điểm các cơ quan chức năng đồng loạt siết chặt công tác quản lý phương tiện thủy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Nhằm mục tiêu không để xảy ra sự cố đáng tiếc trên tuyến đường thủy đặc thù này.

Hoạt động vận tải thủy trên hồ Hòa Bình bước vào mùa du lịch, lễ hội năm 2026 với mục tiêu đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách.

Chủ động làm tốt công tác quản lý từ sớm

Tại bến cảng du lịch Thung Nai, xã Thung Nai là một trong những cửa ngõ chính đưa du khách đến Đền Chúa Thác Bờ, không khí làm việc khẩn trương ngay từ mùng 1 Tết. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm TTATGT dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2026, Cảng vụ Đường thủy Nội địa Phú Thọ đã huy động lực lượng, tăng cường cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tại bến cảng du lịch Thung Nai, đồng thời phối hợp kiểm soát tại bến cảng Bích Hạ.

Ngay trong những ngày Tết, lực lượng Cảng vụ luôn có mặt tại bến cảng du lịch Thung Nai để làm nhiệm vụ.

Theo thống kê, trong mùa du lịch lễ hội năm nay có 83 phương tiện thủy đủ điều kiện tham gia hoạt động vận tải khách trên hồ Hòa Bình. Trong đó, tại bến cảng du lịch Thung Nai có 50 tàu thuộc 5 Hợp tác xã và bến cảng Bích Hạ có 33 tàu.

Đồng chí Nguyễn Văn Công - Trưởng đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực số 1 làm nhiệm vụ tại bến Thung Nai cho biết: Từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết), cảng bắt đầu đón khách đi tham quan, dự lễ hội. Tính đến ngày 20/2 (mùng 4 Tết), lượng khách đã lên tới hàng nghìn lượt mỗi ngày và dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới.

Trước áp lực gia tăng nhanh về lưu lượng khách, lực lượng Cảng vụ phải làm việc liên tục. Các tổ công tác được phân công trực bến, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên; kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp phép rời bến; bố trí khu vực lên, xuống tàu hợp lý nhằm tránh ùn ứ, chen lấn, va chạm.

Cùng với đó, Cảng vụ rà soát toàn bộ phương tiện hoạt động tại bến, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp không đăng ký hoạt động, không bảo đảm điều kiện an toàn. Những phương tiện không có giấy phép vào, rời cảng hoặc không có lệnh điều động đều bị kiên quyết từ chối.

Việc cấp phép rời bến được thực hiện đúng quy trình quản lý nhà nước chuyên ngành, bảo đảm mọi tàu thuyền xuất bến đều đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Theo đồng chí Hà Giang - Phó Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Phú Thọ: Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban ATGT tỉnh) về phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Tết và lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, ngay trước khi bước vào cao điểm mùa lễ hội trên hồ Hòa Bình, Cảng vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 100 chủ phương tiện, thuyền viên.

Nội dung tập trung vào quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện an toàn kỹ thuật, trang bị cứu sinh, cứu nạn, quy trình cấp phép rời bến và trách nhiệm của chủ phương tiện khi chở khách. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, 100% chủ phương tiện tham gia vận tải khách trên hồ đã ký cam kết và nghiêm chỉnh chấp hành quy định. Ý thức tuân thủ được nâng lên rõ rệt ngay trong từng chuyến tàu.

Ngay khi khách lên tàu, anh Đinh Công Lực (trái) phổ biến một số quy định bắt buộc đối với hành khách, trong đó có việc phải mặc áo phao.

Thực tế tại bến cho thấy, ngay khi hành khách lên tàu, thuyền viên đều phổ biến các quy định bắt buộc, trong đó có yêu cầu mặc áo phao. Anh Đinh Công Lực, chủ tàu Yên Lực thuộc Hợp tác xã vận tải du lịch Đền Thác Bờ, xã Thung Nai cho biết: Nếu hành khách không chấp hành việc mặc áo phao, dù chỉ một người, tàu kiên quyết không xuất bến. Ngoài áo phao, các phương tiện đều được trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, cứu nạn; danh sách hành khách được cập nhật đầy đủ trước khi xin lệnh rời bến.

Cùng quan điểm, anh Bùi Quốc Phòng, chủ tàu Phòng Hiền thuộc Hợp tác xã vận tải du lịch Thanh Bình khẳng định, tuân thủ quy định không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là bảo đảm an toàn cho hành khách và chính phương tiện; mỗi chuyến đi an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Cùng với làm tốt công tác quản lý bến bãi, lực lượng Cảng vụ còn tuyên truyền, nhắc nhở, hỗ trợ người dân tuân thủ quy định về việc mặc áo phao.

Sự chuyển biến này được du khách ghi nhận tích cực. Chị Bùi Thị Ngần, du khách ở Tân Lạc cho biết chị cảm thấy yên tâm khi mọi hành khách đều được nhắc nhở mặc áo phao và tàu xuất bến có kiểm soát. Anh Phạm Hải Dương, du khách đến từ Ninh Bình chia sẻ năm nào gia đình anh cũng về chiêm bái Đền Chúa Thác Bờ, nhưng năm nay thấy rõ sự chặt chẽ hơn trong khâu điều tiết, quản lý phương tiện.

Xử lý nghiêm vi phạm, kiên quyết không để tái diễn

Thực tế cho thấy, trong năm 2025 qua tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thủy hồ Hòa Bình, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 119 trường hợp vi phạm; trong đó có 21 trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm; 20 trường hợp đưa phương tiện không đủ điều kiện vào hoạt động chở khách; 7 trường hợp vi phạm quy định về chứng nhận khả năng chuyên môn cùng nhiều lỗi khác.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với lực lượng Cảng vụ làm tốt công tác bảo đảm trật tự tại bến cảng du lịch Thung Nai.

Những con số này từng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn nếu buông lỏng quản lý. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay, nhờ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng và ý thức chấp hành của chủ phương tiện được nâng cao, lực lượng tuần tra, kiểm soát chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào trên tuyến đường thủy hồ Hòa Bình.

Kết quả đó phản ánh hiệu quả của việc kết hợp đồng bộ giữa tuyên truyền, ký cam kết, kiểm tra điều kiện an toàn và xử lý nghiêm vi phạm. Khi công tác quản lý được thực hiện bài bản, liên tục, không có “khoảng trống” trong kiểm soát, nguy cơ mất an toàn được hạn chế ngay từ đầu.

Việc lực lượng chức năng siết chặt kỷ cương vận tải thủy góp phần xây dựng khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành điểm đến thân thiện, an toàn trong mắt du khách.

Kỷ cương được siết chặt, trách nhiệm được đề cao, ý thức chấp hành của người dân ngày càng nâng lên - đó chính là nền tảng để mùa lễ hội Xuân trên hồ diễn ra an toàn, văn minh. Qua đó, từng bước khẳng định hồ Hòa Bình là điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp và an toàn trong mắt du khách thập phương.

Mạnh Hùng