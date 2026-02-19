Khai hội Kéo Song Xuân Bính Ngọ 2026

{title}
Tạo không khí vui Tết, đón Xuân, chiều 19/2 (mùng 3 Tết), xã Bình Nguyên tổ chức khai mạc hội Kéo Song truyền thống năm 2026.
Hội Kéo Song thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến vui chơi, cổ vũ.
Kéo Song là trò chơi truyền thống lâu đời của Nhân dân xã Bình Nguyên và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2015. Nét độc đáo của trò chơi Kéo Song là dây song được luồn qua trụ cột bằng gỗ chôn chặt dưới đất, cách mặt đất khoảng 80cm. Người kéo song phải kẹp dây vào nách, lúc kéo, người chơi đạp thẳng chân vào thành hố, ngả mình ra sau.
Hai người ngồi thành cặp, cộng lực để kéo. Động tác được phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhạy, chính xác theo cờ hiệu của người chỉ huy. Vì vậy, trò chơi Kéo Song vừa có tính tập thể, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết, biểu dương sức mạnh và tính mưu trí của người dân vùng sông nước.
Hội Kéo Song năm nay có 4 đội tham gia gồm: Đội Kéo Song liên quân Lò Ngói - Chợ Cánh, Đội Kéo Song liên quân Đồng Tiến; Đội Kéo Song Tiên Hường và Đội Kéo Song Hương Ngọc. Hội Kéo Song sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 - 21/2 (từ ngày 3-5 Tết Bính Ngọ). Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên hội Kéo Song đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến vui chơi, cổ vũ.
Trần Tỉnh
