Việt Nam xây sản phẩm “đinh” để hút 25 triệu khách quốc tế

Ngành du lịch tập trung phát triển các sản phẩm du lịch “đinh” như ẩm thực, golf và biển đảo, MICE nhằm chinh phục mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026.

“Từ đầu mùa cao điểm du lịch, tháng nào tôi cũng kín tour”, anh Nguyễn Mạnh Hải, hướng dẫn viên chuyên dẫn khách quốc tế tại Việt Nam nói. Anh Hải cho biết trước đây nhóm khách Italy không nhiều, nhưng từ cuối năm 2025 đến đầu năm nay, lượng khách này tăng mạnh, nhiều công ty du lịch liên tục liên hệ dẫn đoàn. Theo số liệu của Cục Thống kê công bố đầu tháng 2, Italy là một trong những thị trường có tỷ lệ tăng trưởng mạnh trong tháng 1, gấp 1,7 lần tháng trước đó.

Nhóm 11 khách Italy do anh Hải dẫn trong hành trình 7 ngày tại TP HCM thuộc tệp khách tiềm năng của du lịch Việt. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách, tăng 20% so với năm 2025.

Khách quốc tế chụp ảnh cùng đội múa lân khi đến Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Để đạt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách năm 2026, ngành du lịch triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện thể chế đến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Viện trưởng Phát triển châu Á Phạm Hải Quỳnh ví mục tiêu này “như bài toán khó”, đòi hỏi toàn ngành phải bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông Quỳnh cho rằng con số này không quá sức vì được xây dựng dựa trên đà tăng trưởng kỷ lục của năm ngoái.

Đồng quan điểm, ông Phạm Hà, CEO LuxGroup nhận xét 25 triệu lượt khách “là con số tham vọng”, phản ánh sự tự tin ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định thị trường quốc tế đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt khi nhiều nước liên tục tái định vị thương hiệu và tung ra các chiến dịch quảng bá quy mô lớn để giành thị phần.

Thị hiếu của khách du lịch thay đổi với xu hướng ưu tiên những điểm đến an toàn, độc đáo và được truyền thông mạnh mẽ. Người dùng hiện có thói quen tìm kiếm thông tin trực tuyến, ưa chuộng các nội dung video ngắn và thường quyết định chọn điểm đến dựa trên cảm xúc tức thời.

Sự phát triển của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội khiến cuộc đua giành thị phần không chỉ diễn ra tại điểm đến, mà còn căng thẳng trên môi trường mạng. Thực tế này buộc các quốc gia phải đầu tư bài bản để giữ vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết năm nay tổng hợp thông tin xúc tiến từ các địa phương và doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch quảng bá chung. Việc này giúp các đơn vị chủ động nguồn lực, phát triển sản phẩm riêng của từng vùng miền và tránh trùng lặp sự kiện.

Động thái trên nhằm duy trì đà tăng trưởng khách quốc tế, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu Việt Nam trong cuộc đua giành thị phần toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành du lịch sẽ tập trung vào nhóm thị trường trọng điểm, có tốc độ tăng trưởng nhanh, mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài ngày.

Các tệp khách được hướng tới gồm các điểm đến truyền thống có đường bay thẳng, quy mô lớn (Đông Bắc Á), thị trường gần (ASEAN), thị trường đường xa nhưng chi tiêu cao (Tây Âu, Bắc Mỹ, Bắc Âu).

Ngoài ra, Việt Nam cũng hướng tới thị trường xa và tăng trưởng tốt như Australia, Nga, Nam Âu, Đông Âu. Nhóm khách Trung Đông (UAE, các nước Vùng vịnh) cũng trở thành tệp khách được ngành du lịch Việt “chọn mặt gửi vàng” do đây là thị trường khách cao cấp, tìm kiếm trải nghiệm, nghỉ dưỡng đắt tiền.

Du khách lướt ván diều trên biển Mũi Né hồi tháng 12/2025. Ảnh: Việt Quốc

Bước tiếp theo quan trọng hơn, theo nhiều chuyên gia du lịch, Việt Nam cần có các sản phẩm “”đinh“” để thu hút khách ghé thăm.

Tại Lễ công bố Các chương trình xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho biết Việt Nam có 4 sản phẩm đinh để hút khách quốc tế, khiến họ “tiêu nhiều, ở lâu”: du lịch biển đảo, golf, MICE và ẩm thực.

Chinh phục những thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia hay phân khúc hạng sang từ Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam cần những sản phẩm mang tính “độc bản” và cá nhân hóa. Phát triển các khu nghỉ dưỡng biệt lập, chú trọng trải nghiệm spa, thiền, yoga và ẩm thực thực dưỡng - dòng sản phẩm “giữ chân” khách lâu nhất và tiêu tốn nhiều ngân sách của du khách nhất, theo đánh giá của ông Phạm Hải Quỳnh.

Du lịch Golf và MICE cũng là tệp khách hàng có mức chi tiêu cao gấp 3-4 lần khách du lịch thông thường. Đăng cai các giải Golf quốc tế và các sự kiện kinh tế lớn sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút giới thượng lưu. Thay vì đi lướt qua các điểm đến, ngành du lịch cần những tour trải nghiệm sâu như khám phá di sản bằng tàu hỏa hạng sang, các tour ẩm thực có sự tham gia của các đầu bếp Michelin, hoặc trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo tại các vùng di sản như Hội An, Huế, Hà Giang.

Nhóm khách chi tiêu cao hiện nay rất quan tâm đến môi trường. Do đó, các sản phẩm du lịch không rác thải nhựa, bảo tồn thiên nhiên sẽ thành điểm cộng lớn để họ lựa chọn Việt Nam thay vì các quốc gia lân cận, theo ông Quỳnh của Viện Phát triển Du lịch châu Á.

Sự thông thoáng của chính sách e-visa, việc tăng thời hạn tạm trú và sự kết nối hàng không ngày càng thuận tiện là những “đòn bẩy” thực tế để hiện thực hóa con số 25 triệu này.

Tuy nhiên, thay vì nhìn vào con số 25 triệu, ngành du lịch đang hướng tới mục tiêu sâu hơn: tổng thu du lịch - cho thấy Việt Nam không chỉ chạy theo số lượng khách mà đang tập trung vào những thị trường có khả năng chi trả cao.

Để góp phần hoàn thiện hơn cho hành trình quảng bá - định hướng thị trường - tạo ra sản phẩm đinh, ngành du lịch còn nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện giao thông thuận tiện cho khách ghé thăm bằng cách kết nối chặt chẽ với các hãng bay. Số liệu công bố hồi đầu tháng 1 của Cục Thống kê cho thấy, năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt, trong đó hơn 17,8 triệu lượt nhập cảnh bằng đường hàng không - chiếm gần 84% tổng lượt khách. Boeing dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á đến năm 2030, với tốc độ trung bình hơn 8% mỗi năm.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung cho biết, năm nay, hãng đã sẵn sàng cho 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam”, nhằm góp phần đưa khách quốc tế đến ngày càng nhiều.

Hiện tại, Việt Nam có hơn 70 đường bay tới các điểm đến 4 châu lục. Năm nay, hãng sẽ nâng con số đường bay lên hơn 80, khi mở thêm các đường bay mới như bay thẳng đến Amsterdam, Hà Lan - điểm đến tập trung tệp khách chi tiêu nhiều, ở lâu hay Đà Nẵng- Osaka, Đà Nẵng - Narita và các đường bay đến Ấn Độ.

Các đường bay vốn quen thuộc với khách quốc tế cũng được hãng bay Việt tăng tần suất chuyến để đón nhiều khách hơn như Hà Nội - Sydney, Hà Nội - Melbourne. Với tần suất nhiều và thêm các đường bay mới được mở, ngành du lịch có thêm động lực để thu hút khách quốc tế.

“Thông qua kết nối các điểm đến, chúng tôi mong muốn góp phần đưa Việt Nam vươn cao hơn trên bản đồ du lịch thế giới”, ông Trung cho biết.

Tuy nhiên, ông Quỳnh cho rằng ngành cũng cần nhìn thẳng vào những điểm nghẽn còn tồn tại. Sau đại dịch, chất lượng nhân sự du lịch vẫn chưa thực sự đồng đều. Cần nâng cấp kỹ năng nghề, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ và tư duy phục vụ chuyên nghiệp cho tệp khách cao cấp. Tình trạng chèo kéo khách, ép giá và vấn đề rác thải tại các khu du lịch trọng điểm vẫn là những “vết gợn” làm giảm trải nghiệm của du khách.

Du khách tham quan phố cổ Hội An, ngày 1/11/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

“Hiện nay, khách đến Việt Nam vẫn phàn nàn là tối đến không biết đi đâu chơi”, ông Quỳnh nói.

CEO LuxGroup Phạm Hà cho rằng nút thắt lớn nhất của du lịch Việt hiện nay không nằm ở hạ tầng, mà ở con người. Theo Cục Du lịch, ngành cần khoảng 40.000 lao động mỗi năm nhưng mới đáp ứng được một nửa. Trong đó, số nhân sự được đào tạo bài bản hoặc nâng cao chiếm không quá nửa.

"Du lịch cao cấp không thể vận hành bằng tư duy lao động giá rẻ. Muốn đón khách 5 sao, chúng ta phải đầu tư cho nhân sự 5 sao, từ kỹ năng, văn hóa dịch vụ đến niềm tự hào nghề nghiệp", ông Hà nói thêm.

Việt Nam sở hữu lợi thế bề dày văn hóa nghìn năm văn hiến, người dân thân thiện, hiếu khách, ẩm thực phong phú và thiên nhiên ưu đãi với đường bờ biển dài hơn 3.000 km. Nhưng những lợi thế này, ngành du lịch chỉ có thể biến thành giá trị thực sự khi được kể đúng cách.

Theo ông Hà, khách chi tiêu cao không tìm các chỗ nghỉ dưỡng hào nhoáng. Họ tìm sự tinh tế trong bản sắc: một tách cà phê đúng nghĩa, một câu chuyện di sản được kể bằng cảm xúc, một nụ cười đúng lúc và chân thành.

"Du lịch tương lai không đo bằng số người đến mà bằng số người muốn quay lại. Khi chúng ta làm được điều đó, tiền sẽ tự tìm đến với ngành du lịch - một cách bền vững", ông Hà nói.

