Khám phá quần thể hang động Núi Đầu Rồng

Sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ bí cùng hệ thống thạch nhũ lung linh, quần thể hang động Núi Đầu Rồng (xã Cao Phong) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách yêu thiên nhiên, khám phá và trải nghiệm văn hóa tâm linh.

Du khách bước vào hành trình khám phá quần thể hang động Núi Đầu Rồng - di tích danh thắng quốc gia trên địa bàn xã Cao Phong.

Được người dân phát hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước, quần thể hang động Núi Đầu Rồng là danh thắng nổi bật của địa phương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia từ năm 2012. Đây không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng dân cư trong vùng.

Từ trên đỉnh núi Đầu Rồng nhìn xuống là vùng đất Cao Phong trù phú.

Các hộ dân sinh sống ở khu 5 xã Cao Phong kể rằng, sở dĩ có tên gọi Núi Đầu Rồng vì dãy núi dài hơn 1km, có hình thù tựa con rồng khổng lồ đang phủ phục, giống như bức tường thành trấn ngữ phía Đông Nam của địa phương. Bên trong lòng núi là hệ thống 10 hang động lớn, nhỏ liên kết với nhau, phân bố khá thuận lợi cho hoạt động tham quan, trải nghiệm. Mỗi hang động mang một vẻ đẹp riêng, được người dân đặt tên theo đặc điểm tự nhiên như: Hoa Sơn Thạch động, động Không Đáy, Nhãn Long Sơn động, hang Nước, động Thanh Thủy... Trong đó, Hoa Sơn Thạch động nằm ở vị trí cao nhất, được đánh giá là đẹp và có quy mô lớn nhất.

Bước vào trong Hoa Sơn Thạch động, du khách choáng ngợp trước rừng hoa thạch nhũ đua nhau khoe sắc. Càng vào sâu lòng hang càng rộng, nhiều trụ đá nhô lên, không gian huyền bí. Với độ dài 500m, động được chia thành 5 cung phòng chính. Mỗi một cung phòng mang vẻ cuốn hút riêng, cung thì như một khu vườn thượng uyển, cung thì như một điểm gạch nối giữa trời và đất; cung có mặt hồ nước trong xanh quanh năm không cạn; cung thì có các rèm đá, nhũ đá với nhiều vẻ đẹp, hình thù khác nhau.

Vẻ đẹp lung linh, huyền bí của Hoa Sơn Thạch động trong quần thể 10 hang động trên núi Đầu Rồng.

Hang Nước với dòng suối trong veo, mát lạnh chảy ra từ lòng núi.

Anh Nguyễn Văn Mạnh - phường Cầu Giấy (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: Mỗi hang động ở Núi Đầu Rồng đều có vẻ đẹp riêng, khiến tôi mê đắm, không thể rời mắt. Ấn tượng hơn cả là Nhãn Long Sơn động nằm ở phía trên mắt rồng trái, giống như một thiền viện với vô số các vị Phật, Thánh đang tự tại trong thế giới thần linh. Nhãn Long Sơn động còn nổi bật với hàng nghìn trụ đá, măng đá sừng sững uy nghi giữa lòng động như một biểu tượng vĩnh hằng của quá khứ

Động Không Đáy gây ấn tượng bởi hệ thống nhũ đá lấp lánh cùng giếng sâu tự nhiên giữa lòng động. Hang Nước lại mang nét mềm mại với dòng suối trong veo, mát lạnh chảy ra từ lòng núi, tạo điểm nhấn độc đáo cho quần thể.

Đền Đông Sơn với không gian kiến trúc đẹp hấp dẫn du khách trảy hội mùa Xuân.

Trên hành trình du Xuân, khám phá danh lam, thắng cảnh Núi Đầu Rồng, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng không gian kiến trúc vừa có nét hiện đại, vừa linh thiêng, cổ kính của đền Thượng Bồng Lai và đền Đông Sơn tọa lạc ngay dưới chân núi Đầu Rồng. Đền Thượng Bồng Lai thờ phụng Đệ nhị thượng ngàn tiên nương (tức Cô Đôi Thượng Ngàn) cùng với các chư vị tiên thánh Tứ Phủ còn đền Đông Sơn phụng thờ chúa Mường đệ nhị Diệu Tín Thiền Sư Cao Sơn. Hằng năm, vào mùa lễ hội, các di tích thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, hành hương.

Với tiềm năng sẵn có, quần thể hang động Núi Đầu Rồng đang từng bước được quan tâm khai thác, phát huy giá trị theo hướng gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, quảng bá hình ảnh quê hương Phú Thọ đến bạn bè gần xa.

Bùi Minh