Cầu Vàng Đà Nẵng vào danh sách 10 cây cầu đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch Time Out công bố danh sách 19 cây cầu đẹp nhất thế giới trong đó Cầu Vàng của Đà Nẵng xếp thứ 4 nhờ thiết kế độc đáo.

Ngày 13/2, chuyên trang du lịch quốc tế Time Out của Anh công bố danh sách “Những cây cầu đẹp nhất thế giới” (The world’s most beautiful bridges). Bảng xếp hạng định kỳ nhằm tôn vinh các công trình kiến trúc có sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật xây dựng và giá trị thẩm mỹ, đóng vai trò là biểu tượng du lịch của các quốc gia. Danh sách được các chuyên gia du lịch bình chọn dựa trên ba tiêu chí chính gồm thiết kế kiến trúc độc bản, khả năng hòa hợp với cảnh quan và sức ảnh hưởng trên truyền thông quốc tế.

Cầu Vàng (Golden Bridge) tại Đà Nẵng, Việt Nam, đứng thứ 4, vượt qua nhiều công trình mang tính biểu tượng lâu đời như cầu Brooklyn, Mỹ hay cầu cảng Sydney, Australia. Các chuyên gia của tạp chí đánh giá Cầu Vàng là một “hiện tượng” của ngành du lịch hiện đại.

Cầu Vàng nằm ở độ cao hơn 1.000 m. Ảnh: Sun World

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills, công trình có chiều dài 150 m, nổi bật với cấu trúc được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ bằng bê tông cốt thép, tạo hiệu ứng rêu phong cổ kính. Cầu Vàng mở cửa đón khách từ năm 2018.

Tạp chí du lịch cho rằng điểm thành công nhất của Cầu Vàng là tạo ra “sự kinh ngạc về thị giác”. “Công trình được thiết kế tối ưu cho kỷ nguyên hình ảnh, cầu không bắc qua sông mà tạo ra một đường đi bộ trên đỉnh núi, cho phép du khách quan sát toàn cảnh vùng núi phía sau thành phố Đà Nẵng”, Time Out mô tả.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, đơn vị công bố cũng đánh giá cao khả năng thu hút du khách của công trình. Kể từ khi mở cửa năm 2018, Cầu Vàng thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí kiến trúc và là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch cho khu vực miền Trung Việt Nam.

Trong danh sách 19 công trình được vinh danh, đứng đầu là cầu Stari Most (Bosnia và Herzegovina), vị trí thứ hai là cầu rễ cây Double Decker (Ấn Độ) và đứng thứ ba là cầu Thác Victoria (Zimbabwe).

Cầu Stari Most ở Bosnia và Herzegovina.

Cầu rễ cây Double Decker ở Ấn Độ. Cầu Thác Victoria ở Zimbabwe.

Theo vnexpress.net