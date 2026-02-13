Tây Thiên sẵn sàng đón khách du Xuân

Một mùa Xuân mới đang về, cũng là thời khắc mùa lễ hội Tây Thiên 2026 bắt đầu khởi động. Đáp ứng nhu cầu du Xuân, tham quan, chiêm bái của người dân và du khách thập phương, xã Đại Đình, các đơn vị khai thác Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (Khu di tích Tây Thiên) đã đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm mang lại sự thuận tiện, thư thái cho du khách trong hành trình “Đến với Phật về với Mẫu”.

Mỗi năm, Khu di tích Tây Thiên đón hàng vạn du khách đến tham quan, chiêm bái.

Tây Thiên từ lâu đã trở thành biểu tượng tâm linh quan trọng, gắn liền với đời sống tín ngưỡng sâu sắc của người Việt. Chính vì vậy, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tây Thiên lại đón hàng vạn du khách thập phương đến hành hương, cầu an, cầu phúc cho một năm mới an lành, may mắn.

Để chuẩn bị cho mùa du Xuân “Đến với Phật, về với Mẫu” năm 2026, xã Đại Đình, các đơn vị khai thác Khu di tích Tây Thiên đã quan tâm chỉnh trang cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động đón Xuân tại khu vực lễ hội. Điểm nhấn là các hoạt động văn nghệ đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, lan tỏa tín ngưỡng thờ Mẫu...

Hệ thống cáp treo Tây Thiên đã được Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng cải tạo, nâng công suất vận chuyển, đảm bảo nhu cầu du Xuân của du khách.

Bà Đặng Thị Thu Trang - Giám đốc Ban Quản lý cáp treo Tây Thiên (Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng) cho biết: Dự kiến, năm nay lượng khách đến Tây Thiên tiếp tục tăng mạnh, nhất là vào những ngày đầu Xuân, mùa lễ hội. Để du khách không phải dừng chân lâu tại các nhà ga khi đi cáp treo vào những ngày cao điểm, vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã tiến hành cải tạo, nâng công suất vận chuyển, xây dựng kế hoạch kéo dài thời gian vận hành, phục vụ.

Bên cạnh đó, công ty còn bố trí thêm nhân lực để phân làn lên, xuống nhà ga, sửa chữa mái che khu vực nhà chờ cho du khách... Tại các điểm dừng chân, trạm nghỉ được bố trí, trưng bày thêm nhiều biểu tượng về Tây Thiên để du khách tham quan, thưởng ngoạn trong lúc chờ đợi. Cùng đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã tăng cường hệ thống xe điện, đáp ứng việc tăng công suất của hệ thống cáp treo, giúp cho hành trình di chuyển của du khách được nhanh chóng và thuận lợi.

Khuôn viên khu di tích được đầu tư chỉnh trang tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Được biết, để tạo điểm nhấn, nâng tầm hình ảnh, thu hút du khách đến với Tây Thiên, cùng với tiến hành cải tạo, nâng công suất vận hành, kéo dài thời gian phục vụ cáp treo, Công ty cổ phần Lạc Hồng còn cải tạo, chỉnh trang khuôn viên khu di tích, trồng thêm nhiều cây xanh mang đặc trưng của Tây Thiên như đỗ quyên, hải đường... tạo cảnh quan cho khách du Xuân, thưởng ngoạn.

Để phục vụ chu đáo du khách, ngay từ điểm dừng chân đầu tiên, công tác chuẩn bị bến bãi trông giữ phương tiện đã được xã Đại Đình, Công ty TNHH Nguyệt Nga (Đơn vị khai thác các bãi đỗ xe tại Khu danh thắng Tây Thiên) lên phương án, chuẩn bị đầy đủ mặt bằng, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực trước khi vào mùa cao điểm.

Ông Trần Văn Duy - Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Nga cho biết: Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm du khách hành hương về du Xuân, chiêm bái rất đông, để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đơn vị đã thành lập 6 chốt kiểm soát các phương tiện vào khu di tích. Phân định rõ khu vực đỗ cho từng loại xe, có nhân viên hướng dẫn tận tình. Trước đó, công ty đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về văn hóa ứng xử với du khách, công tác phòng, chống cháy nổ, phân luồng phương tiện, tạo thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của xã Đại Đình và các đơn vị khai thác, hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa lễ hội Tây Thiên an toàn, trọn vẹn và mang lại những trải nghiệm tâm linh sâu sắc cho du khách trong hành trình về với đất Mẫu linh thiêng.

Trần Tỉnh