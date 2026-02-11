Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression - điểm đến giàu dấu ấn sáng tạo

Với cách tiếp cận độc đáo dựa trên khai thác địa hình tự nhiên của suối, kết hợp nghệ thuật điêu khắc và sắp đặt đá để kể câu chuyện về lịch sử-văn hóa-con người, Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression là điểm đến mới đầy thú vị, hấp dẫn trên bản đồ du lịch Khánh Hòa.

Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression là điểm đến mới giàu dấu ấn sáng tạo. (Ảnh: Hùng Huy)

Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression (xã Suối Dầu) nằm cách trung tâm khoảng 9km, trên trục tỉnh lộ kết nối cao tốc bắc-nam vừa chính thức đi vào phục vụ du khách từ ngày 5/2/2026.

Được xây dựng trên diện tích gần 17 ha, toàn bộ không gian khu du lịch hình thành chủ yếu bằng phương pháp thủ công trong hơn 3 năm, bắt đầu từ năm 2017 dưới bàn tay của nghệ nhân Trịnh Bá Dũng cùng đội ngũ cộng sự.

Anh Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc vận hành Khu du lịch Tàu Ngầm Nha Trang Impression cho biết, việc tôn trọng địa hình tự nhiên là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình xây dựng. “Chúng tôi muốn giữ vẻ mộc mạc, chân thực của đá và núi rừng, để không gian tự thân tạo nên cảm xúc cho du khách”, anh Châu chia sẻ.

Không gian khu du lịch được tạo dựng dựa trên khai thác địa hình tự nhiên của suối, kết hợp nghệ thuật điêu khắc và sắp đặt đá. (Ảnh: Hùng Huy)

Từ định hướng đó, các phân khu chức năng được bố trí theo dòng chảy tự nhiên của cảnh quan, bao gồm: khu ven suối với nghệ thuật sắp đặt và điêu khắc đá; khu vườn tâm linh; khu phố đi bộ Nha Trang; khu vực mô phỏng tàu ngầm và tàu chiến. Các khu vực này được kết nối bằng lối đi bộ men theo sườn núi và lòng suối, khuyến khích du khách di chuyển chậm để có thể quan sát kỹ từng chi tiết cảnh quan.

Đến với nơi đây, du khách sẽ bất ngờ khi biết đá được sử dụng như yếu tố trung tâm tạo nên tính thẩm mỹ cho không gian du lịch. Những khối đá nguyên bản được giữ lại, sắp đặt và kết hợp với các tác phẩm điêu khắc, tạo nên tổng thể vừa thô ráp, vừa giàu tính biểu cảm, khác xa với sự bóng bẩy thường thấy ở nhiều khu du lịch hiện đại.

Đặc biệt, vô cùng ấn tượng là công trình tàu ngầm mô phỏng theo tỷ lệ 1:1 được đặt trên triền núi, tái hiện hình ảnh cảng biển với tàu chiến và tàu ngầm neo đậu. Sự xuất hiện của “tàu ngầm trên núi” tạo hiệu ứng thị giác mạnh, đồng thời gợi mở câu chuyện về mối liên hệ giữa biển và đất liền trong lịch sử phát triển của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Công trình tàu ngầm là điểm nhấn ấn tượng của khu du lịch. (Ảnh: Hùng Huy)

Đáng chú ý, bên trong lòng tàu ngầm là sảnh nhà hàng có sức chứa khoảng 150 khách, mang đến trải nghiệm ẩm thực kết hợp khám phá không gian trưng bày các mô hình rượu nổi tiếng trên thế giới. Ở vị trí trung tâm là rượu cần truyền thống của Việt Nam, cho thấy nỗ lực đưa văn hóa bản địa trở thành yếu tố cốt lõi của không gian trải nghiệm.

Đến đây, du khách còn có thể bắt gặp những hình tượng văn hóa gắn với lịch sử Khánh Hòa, được tái hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc hiện đại: từ Thành cổ Diên Khánh trầm mặc, Tháp Bà Ponagar linh thiêng đến Chùa Long Sơn - biểu tượng Phật giáo quen thuộc... Những người thực hiện không sao chép nguyên mẫu, mà sáng tạo, chắt lọc, cách điệu các biểu tượng để phù hợp không gian núi rừng và tinh thần đương đại.

Du khách khám phá Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression. (Ảnh: Hùng Huy)

Khám phá Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression, chị Nguyễn Hiền Minh ở Nha Trang cho biết, nơi đây mang đến nhịp trải nghiệm khác so với không gian biển đảo sôi động thường thấy ở Nha Trang.

Theo chị Minh, điểm hấp dẫn của điểm đến này chính là tạo được cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Du khách có thể dạo bộ, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn trên triền núi hoặc ngồi bên suối, lắng nghe tiếng nước chảy...

Trong Chiến lược phát triển du lịch bền vững, Khánh Hòa đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào du lịch biển và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Khu du lịch Tàu ngầm Nha Trang Impression chính thức đi vào hoạt động được xem là bước đi góp phần hiện thực hóa định hướng này. Đây không chỉ là một điểm tham quan mới, mà còn là gợi mở cho cách tiếp cận khác trong làm du lịch: tôn trọng tự nhiên, đề cao bản sắc và chấp nhận đi chậm để tạo chiều sâu.

