5 tọa độ ngắm hoa xuân nở rộ đẹp nhất miền Bắc ngày giáp Tết

Từ miền núi đá Hà Giang đến thung lũng Mộc Châu, sắc hoa xuân đang bung nở rực rỡ trên khắp các cung đường miền Bắc.

Tà Xùa, Sơn La mơ màng mùa đào rừng khoe sắc giữa mây ngàn.

Giáp Tết là thời khắc các vùng cao phía Bắc bước vào mùa hoa rực rỡ nhất trong năm. Từ sắc trắng tinh khôi của hoa mận đến sắc hồng dịu dàng của mai anh đào, tất cả đang dệt nên một bức tranh xuân đầy sức sống.

Dưới đây là 5 điểm đến ngắm hoa rực rỡ nhất miền Bắc thời điểm này:

Mộc Châu

Hoa mận bung nở khắp các thung lũng ở Mộc Châu. Ảnh: Đặng Huyền

Những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2026 là lúc cao nguyên Mộc Châu bước vào mùa hoa mận nở rộ. Những vườn mận nở hoa phủ trắng các bản làng Pa Phách, Tân Lập, Lóng Luông tạo nên khung cảnh nên thơ, thu hút du khách từ khắp nơi.

Xen kẽ sắc trắng tinh khôi của hoa mận là màu hồng phớt của hoa đào đang độ khoe sắc. Sự hòa quyện này khiến vùng đất cao nguyên càng mang vẻ đẹp dịu dàng, rất đặc trưng của mùa xuân vùng cao.

Đặc biệt, du khách còn có thể đắm mình trong những cánh đồng cải vàng rực rỡ với chi phí tham quan chỉ 30.000 đồng.

Mù Cang Chải

Mai anh đào nở rộ ở khu vực Háng Gằng. Ảnh: Quốc Toản

So với mọi năm, mùa hoa mai anh đào tại Mù Cang Chải năm nay nở sớm hơn. Loài hoa này còn được đồng bào H'Mông gọi bằng tên “Pằng Tớ Dày” với ý nghĩa là hoa đào rừng.

Sắc hồng rực rỡ của loài hoa này nhuộm thắm khắp các bản làng như La Pán Tẩn, Háng Gằng, Mý Háng và Mồ Dề. Trên các triền đồi cao, sắc hồng của hoa đan xen với màu xanh của núi rừng và màu nâu của đất mộc mạc. Giữa núi non trùng điệp, hoa Tớ Dày bung nở, điểm xuyết cho bức tranh đại ngàn thêm phần hùng vĩ.

Những năm gần đây, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức Lễ hội hoa Tớ Dày vào dịp đầu năm mới. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn được trải nghiệm các nét văn hóa đặc sắc như biểu diễn khèn và nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải.

Hà Giang

Mai anh đào nở rộ, bừng lên sức sống nơi miền biên viễn. Ảnh: Lê Dung

Dọc cung đường từ Đồng Văn đến Lũng Cú, du khách sẽ bị mê hoặc bởi những gốc mai anh đào đang độ nở rực. Ngay tại thị trấn Quản Bạ, sắc đỏ thắm của hoa đã bắt đầu nhuộm thắm phố núi. Càng tiến về phía xã Lũng Cú, vẻ đẹp của loài hoa này càng thêm rực rỡ.

Địa điểm được yêu thích nhất là Đồn Biên phòng Lũng Cú (xã Ma Lé) với 4 gốc mai anh đào lớn, hoa mọc thành chùm dày ngay tầm mắt. Giữa cái lạnh tái tê của vùng cực Bắc, sắc hồng của mai anh đào tạo nên một khung cảnh mộng mơ, đối lập hoàn toàn với vẻ gai góc của miền núi đá.

Sa Pa

Đầu năm là thời điểm Sa Pa thay áo mới, khi sắc trắng tinh khôi của hoa mận và sắc hồng dịu dàng của hoa đào bắt đầu nhuộm thắm các sườn đồi, thung lũng. Du khách có thể ngắm hoa từ trung tâm thị trấn đến núi Hàm Rồng, hay sâu vào các bản làng bình yên như Tả Van, Tả Phìn.

Đào phai chính là linh hồn mùa xuân Sa Pa. Những cánh hoa hồng phấn mong manh nở rộ trên những gốc đào cổ xù xì mang đến một vẻ đẹp đầy sức sống cho vùng cao.

Ghé thăm Sa Pa lúc này, du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn được hòa mình vào không khí đón Tết sớm đầy bản sắc của đồng bào vùng cao.

Tà Xùa, Xím Vàng

Hoa đào bung nở ở Tà Xùa. Ảnh: Trọng Cung

Những ngày giáp Tết, Tà Xùa được bao phủ bởi sắc đào và mận nở rộ đầy sức sống. Từ các homestay, quán cà phê xinh xắn đến cung đường dẫn ra thảo nguyên, hoa đào rừng và hoa mận đang đồng loạt bung nở, khoe sắc rực rỡ.

Đặc biệt, khi vượt qua 20km đường đèo uốn lượn từ trung tâm Tà Xùa đến xã Xím Vàng, du khách sẽ thấy sắc đào rừng nhuộm hồng khắp các sườn núi. Thấp thoáng dưới những tán đào già cổ thụ, các nếp nhà của người H’Mông nằm nép mình bình yên. Sự hòa quyện giữa thiên nhiên hoang sơ và đời sống con người đã tạo nên một bức tranh mùa xuân quyến rũ.

