Côn Đảo vào top điểm nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu thế giới

Côn Đảo được Vogue vinh danh trong top điểm đến trăng mật lý tưởng năm 2026, sánh vai cùng hàng loạt tên tuổi đình đám như Maldives, Santorini...

Côn Đảo của Việt Nam được Vogue vinh danh trong top điểm nghỉ dưỡng trăng mật tuyệt vời nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Six Senses Con Dao

Tạp chí thời trang và phong cách sống danh tiếng Vogue vừa công bố danh sách những điểm đến trăng mật tuyệt vời nhất trên toàn thế giới, trong đó Côn Đảo của Việt Nam là một lựa chọn nổi bật cho các cặp đôi trong năm 2026.

Theo Vogue, Việt Nam đang là điểm đến được giới du lịch quốc tế đặc biệt quan tâm trong năm 2026. Với những du khách mong muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc của Đông Nam Á, Côn Đảo được đánh giá là lựa chọn lý tưởng để tránh tình trạng đông đúc.

Quần đảo nhỏ này gây ấn tượng bởi rừng nguyên sinh rậm rạp, bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

Vogue nhận định Côn Đảo hội tụ đầy đủ các yếu tố của một điểm đến trăng mật: không gian biệt lập, thiên nhiên nguyên sơ và trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng.

Trong đó, Six Senses Côn Đảo được nhắc đến như biểu tượng của du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, với các biệt thự riêng biệt lấy cảm hứng từ làng chài truyền thống, mỗi căn đều có hồ bơi vô cực riêng và khu spa quy mô lớn vừa được nâng cấp.

Ngoài resort 5 sao này, du khách còn có thể lựa chọn những cơ sở lưu trú sang trọng khác như Poulo Condor Boutique Resort & Spa, Orson Hotel & Resort Con Dao, Marina Bay Con Dao Hotel, The Secret Resort... với chi phí khoảng 2 triệu đồng một đêm.

Bên cạnh Việt Nam, danh sách của Vogue còn quy tụ nhiều điểm đến trăng mật nổi tiếng trên thế giới.

Tại châu Âu, Vogue gợi ý Thung lũng Loire và vùng biển Côte d'Azur (Pháp), vùng Tuscany và Umbria, dãy Alps (Thụy Sĩ) và Santorini (Hy Lạp).

Ở châu Mỹ, các lựa chọn nổi bật gồm Big Sur (Mỹ), Riviera Nayarit (Mexico), Costa Rica và Công viên quốc gia Banff (Canada), phù hợp với các cặp đôi yêu thiên nhiên, ưa trải nghiệm ngoài trời và nghỉ dưỡng giữa không gian hoang dã.

Khu vực châu Phi và Trung Đông góp mặt trong danh sách với Nam Phi - nơi có các tour safari cao cấp, sa mạc Sossusvlei (Namibia), đảo Benguerra (Mozambique) và Marrakesh (Morocco), mang đến trải nghiệm trăng mật khác biệt, đậm chất phiêu lưu và màu sắc văn hóa bản địa.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngoài Côn Đảo, Vogue còn nhắc tới Maldives và New Zealand như những lựa chọn quen thuộc cho các cặp đôi tìm kiếm kỳ nghỉ biệt lập, sang trọng giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Côn Đảo được đặt cạnh những điểm đến trăng mật hàng đầu thế giới cho thấy tiềm năng lớn của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh thu hút nhóm khách du lịch cao cấp, đặc biệt ở phân khúc du lịch trăng mật và du lịch trải nghiệm dành cho các cặp đôi.

