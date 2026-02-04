Vietjet Thailand khai trương đường bay Bangkok-Nha Trang bằng tàu bay Boeing 737-8

Hãng hàng không Vietjet Thailand đã chính thức khai trương đường bay quốc tế đầu tiên bằng tàu bay Boeing 737-8, đánh dấu cột mốc hãng hàng không vận hành dòng tàu bay Boeing bên cạnh đội tàu Airbus đã được khai thác hiệu quả trong nhiều năm qua.

Vietjet Thailand chính thức khai trương đường bay quốc tế đầu tiên Bangkok-Nha Trang bằng tàu bay Boeing 737-8.

Sự kiện thể hiện bước tiến quan trọng của Vietjet Thailand trong chiến lược đa dạng hóa đội bay hiện đại, quy mô lớn và phát triển bền vững trong tập đoàn hàng không đa quốc gia.

Đường bay Bangkok-Nha Trang do Vietjet Thailand khai thác với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành từ Bangkok lúc 11 giờ 40 phút, đến Nha Trang lúc 13 giờ 30 phút. Chiều ngược lại, chuyến bay cất cánh lúc 14 giờ 20 phút và hạ cánh lúc 16 giờ 25 phút. Đường bay mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, linh hoạt và chi phí tối ưu cho hành khách. Việc kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch năng động của Thái Lan và Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia và trong toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Vietjet hiện đang khai thác mạng bay lớn nhất kết nối Việt Nam và Thái Lan với 6 đường bay thẳng: Thành phố Hồ Chí Minh-Bangkok, Hà Nội-Bangkok, Đà Nẵng-Bangkok, Phú Quốc-Bangkok, Nha Trang-Bangkok và Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket.

Chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay Bangkok-Nha Trang.

Dịp này, Vietjet Thailand dành tặng người dân và du khách ưu đãi đặc biệt trên đường bay mới Bangkok-Nha Trang với giá vé hấp dẫn chỉ từ 169.000 đồng (199 baht, chưa bao gồm thuế, phí), từ nay đến hết ngày 31/1/2026. Chương trình áp dụng thời gian bay từ 16/2 đến 30/11/2026, giúp hành khách chủ động lên kế hoạch cho những chuyến du lịch suốt năm.

Vietjet Thailand tiếp nhận tàu bay Boeing đầu tiên vào tháng 11/2025 và đưa vào khai thác trên mạng đường bay nội địa Thái Lan. Boeing 737-8 được ghi nhận hiệu quả khai thác cao, độ tin cậy ổn định và mang lại trải nghiệm bay thoải mái cho hành khách. Dòng tàu bay thế hệ mới giúp Vietjet tối ưu chi phí vận hành, mở rộng mạng bay tầm trung và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Hãng dự kiến sẽ đưa vào khai thác 50 tàu bay Boeing 737-8, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Thái Lan với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều thị trường chiến lược khác tại châu Á-Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, Vietjet tiếp tục khai thác đội tàu Airbus thế hệ mới, với hơn 500 tàu bay đang đặt hàng, bảo đảm tính linh hoạt và tối ưu hóa hiệu quả khai thác theo từng thị trường.

Được trang bị công nghệ khí động học tiên tiến và động cơ thế hệ mới, Boeing 737-8 đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất của ngành hàng không toàn cầu về an toàn, hiệu quả khai thác và bảo vệ môi trường. Thiết kế Sky Interior của nội thất tàu 737-8 mang lại không gian cabin rộng rãi và hiện đại, cùng khoang chứa hành lý lớn hơn, giúp hành khách tận hưởng hành trình thoải mái và trọn vẹn.

Các đại biểu cùng tổ bay và hành khách chụp ảnh lưu niệm.

Với đội tàu bay hiện đại, linh hoạt và mạng bay ngày càng mở rộng, Vietjet tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn của một tập đoàn hàng không đa quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng hàng không và kinh tế khu vực. Hãng cũng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho đối tác và nhà đầu tư, đồng thời mang đến cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới những hành trình an toàn, chất lượng và giàu trải nghiệm.

Theo nhandan.vn