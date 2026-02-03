Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2026

Tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026) vừa diễn ra tại Philippines, Cung Hội nghị Quốc tế tại Đà Nẵng vinh dự nhận giải thưởng “Địa điểm tổ chức MICE ASEAN 2026”.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng là đại diện duy nhất của thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn MICE khu vực. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ngành du lịch Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á (ATF 2026) tổ chức ở Philippines khi liên tục được xướng tên tại các hạng mục giải thưởng quan trọng nhất khu vực.

Trong bối cảnh du lịch công vụ và hội nghị (MICE) trở thành trụ cột chiến lược trong việc thu hút dòng khách cao cấp, những thành tựu này phản ánh nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc chuẩn hóa hạ tầng và nâng tầm dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng để Việt Nam củng cố thương hiệu điểm đến an toàn, chuyên nghiệp và giàu bản sắc trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Tại khu vực miền trung, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì vai trò đầu tàu trong phân khúc du lịch MICE nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và năng lực tổ chức sự kiện đẳng cấp. Việc xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh đã giúp thành phố biển liên tục dẫn đầu về số lượng và quy mô các đoàn khách công vụ lớn.

Các doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc được vinh danh các hạng mục tại Giải thưởng MICE ASEAN. (Ảnh G.H)

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng là đại diện duy nhất của thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn MICE khu vực.

Giải thưởng MICE ASEAN vốn nổi tiếng với bộ tiêu chí khắt khe về diện tích, trang thiết bị, quy trình quản lý môi trường và đội ngũ nhân sự chuyên trách. Việc đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn này giúp đơn vị vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để trở thành điểm đến tiêu biểu của khu vực, mang lại niềm tự hào cho ngành du lịch Đà Nẵng.

Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm tổ chức sự kiện hàng đầu tại châu Á. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thành công này không chỉ dựa trên hạ tầng hiện đại mà còn là kết quả của chuỗi thành tích quốc tế mà đơn vị đã tích lũy.

Trước khi được vinh danh tại ASEAN, địa điểm này đã sở hữu các danh hiệu danh giá như Trung tâm hội nghị tốt nhất Việt Nam tại giải thưởng World Luxury Travel Awards hay giải thưởng quốc gia về Địa điểm tổ chức sự kiện xuất sắc.

