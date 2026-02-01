Biến vườn hoa kiểng thành điểm check-in, nông dân Sa Đéc thu tiền triệu mỗi ngày

Trồng hoa kiểng bán tết kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm, ông Đặng Quang Giàu (43 tuổi, ngụ P.Sa Đéc, Đồng Tháp) thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Trồng hoa kiểng không chỉ trông chờ vào mùa tết

Khoảng một tháng nay, Tổ hợp tác sản xuất và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An, P.Sa Đéc, Đồng Tháp, do ông Giàu làm tổ trưởng, trở thành điểm check-in thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày. Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, hình ảnh vườn hoa rực rỡ với nhiều tiểu cảnh độc đáo được chia sẻ liên tục, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Vườn hoa kiểng rộng gần 3ha của ông Giàu trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách tại Sa Đéc

Ông Giàu cho biết, đây là năm thứ 3 ông chuyển đổi mô hình từ trồng hoa kiểng thuần túy sang kết hợp bán vé tham quan. “Thay vì chỉ trông chờ vào mùa tết, tôi muốn vườn hoa hoạt động quanh năm, vừa tạo thêm nguồn thu, vừa để du khách có dịp trải nghiệm, hiểu hơn về nghề trồng hoa của Sa Đéc”, ông Giàu chia sẻ.

Tổ hợp tác tác sản xuất và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An tọa lạc đường Phạm Hữu Lầu, có tổng diện tích khoảng 3ha, trong đó gần 2ha được bố trí riêng cho hoạt động tham quan, thưởng lãm. Không gian chia thành nhiều khu vực check-in trên cạn và dưới nước, tận dụng đặc trưng trồng hoa trên giàn cao của làng hoa Sa Đéc.

Lối vào được trang từ hàng trăm chậu hoa đủ loại

Điểm nhấn nổi bật nhất là các tiểu cảnh lá cờ Tổ quốc và trái tim khổng lồ được kết từ hàng trăm chậu hoa đủ sắc màu. Nhìn từ xa có vẻ đơn giản, nhưng để hoàn thiện các tiểu cảnh này, ông Giàu và các tổ viên mất gần một tháng, từ khâu thiết kế khung sắt đến trang trí hoa, riêng trái tim và lá cờ đã cần hơn 500 chậu cúc và dừa cạn.

Trải nghiệm dòng sông hoa tại vườn hoa kiểng của ông Giàu

Chuẩn bị cho Festival hoa, kiểng Sa Đéc lần thứ 2 vừa qua, tổ hợp tác chủ động xuống giống từ rất sớm. Đặc biệt, các loại cúc mâm xôi phải trồng 5 - 6 tháng mới cho hoa đạt chuẩn. Ngay từ tháng 3 - 4 âm lịch, bà con đã bắt đầu gieo trồng, canh thời điểm lặt cơi đọt, chăm sóc kỹ lưỡng để hoa nở rộ đúng dịp lễ hội và Tết Nguyên đán.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến thăm Tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An

"Năm nay, tôi chuẩn bị khoảng 200.000 chậu hoa, tăng 70.000 chậu so với năm trước. Từ ngày 19.12.2025, khi trưng bày xong bức tranh hoa và lá cờ bằng trái tim, lượng khách đổ về rất đông. Riêng 4 ngày nghỉ lễ trùng với Festival, bình quân khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày. Từ sau Tết Dương lịch đến nay, ngày thường vẫn duy trì 500 - 600 lượt khách, cuối tuần khoảng 1.500 lượt", ông Giàu cho biết.

Du khách “diện” áo bà ba chụp ảnh tại vườn hoa kiểng của ông Giàu

Du khách “choáng ngợp” với quy mô và cách bài trí

Bên cạnh cúc mâm xôi vàng truyền thống, các dòng cúc mâm xôi màu như song hỷ, đỏ xác pháo, tím, đỏ, vàng cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách. Đây là những giống hoa do nông dân làng hoa Sa Đéc lai tạo, nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng của thị trường.

Du khách chèo xuồng chụp ảnh giữa sắc hoa cúc mâm xôi nở rộ

Một nét đặc trưng khác khiến du khách thích thú là cách chăm sóc hoa “không chạm đất”. Hoa trồng trên giàn cao khoảng 1,5m, người làm vườn di chuyển bằng xuồng nhỏ để tỉa cơi, bón phân, chăm sóc. Hình ảnh xuồng len lỏi giữa những luống hoa rực rỡ tạo nên khung cảnh thơ mộng, trữ tình, trở thành “đặc sản” khó nơi nào có được. Hầu hết du khách khi đến tham quan đều trải nghiệm ngồi xuồng chụp ảnh giữa vườn hoa, lưu lại những khoảnh khắc đậm chất miền Tây.

Tạo dáng chụp ảnh bên những giỏ hoa cúc mâm xôi vàng

Hai du khách trẻ đến từ TP.HCM là Hải Yến, Quỳnh Anh không giấu được sự thích thú khi lần đầu đặt chân đến vườn hoa. Trong trang phục áo bà ba, khăn rằn, nón lá, hai cô gái “choáng ngợp” trước quy mô và cách bài trí công phu của vườn hoa kiểng. “Tụi em thấy như được hóa thân thành thiếu nữ Nam bộ xưa, vừa chụp ảnh đẹp vừa hiểu thêm về nghề trồng hoa truyền thống”, Quỳnh Anh nói.

Du khách tạo dáng chụp ảnh giữa những lối đi ngập tràn hoa

Với vé vào cổng chỉ 20.000 đồng/người, du khách có thể thỏa sức tham quan, chụp ảnh giữa hàng ngàn chậu hoa kiểng khoe sắc. Mô hình “vừa trồng hoa, vừa làm du lịch” của ông Giàu đang được xem là một điển hình nông dân sáng tạo, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho làng hoa Sa Đéc trong tương lai.

Theo thanhnien.vn