Đà Nẵng thu hút dòng khách chất lượng cao

Thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách để thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, hướng tới mục tiêu Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

Nghị quyết Đại hội Lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với hình thành 6 động lực tăng trưởng, trong đó phát triển du lịch chất lượng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Thành phố này có nhiều chính sách để thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, hướng tới mục tiêu Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

Hai vợ chồng ông Maruthi, người gốc Ấn Độ hiện sinh sống tại Mỹ đang có chuyến du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Hai người chọn một Khu nghỉ dưỡng sang trọng ven biển Đà Nẵng để lưu trú. Họ bày tỏ rất ấn tượng với các điểm tham quan nổi tiếng của Đà Nẵng như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, Hội An, Mỹ Sơn, bãi biển Đà Nẵng, đặc biệt là các món ăn của người Việt rất ngon. Họ bày tỏ bất ngờ khi có một Bảo tàng điêu khắc Chăm tồn tại hơn 100 năm ở thành phố này. Nơi đây có một bộ sưu tập phong phú các cổ vật của nền văn minh Ấn-Chăm. Đây cũng là một điển hình rõ nét về sự ảnh hưởng văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ...

Khách du lịch nước ngoài tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Ông Maruthi bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ khi giữa lòng thành phố có vẻ còn mới mẽ và hiện đại này lại có một Bảo tàng Chăm với hơn 100 năm rất thú vị. Các nghệ nhân Chăm Pa đã có sự sáng tạo rất riêng biệt để tôn vinh nét đẹp văn hóa của họ, có bản sắc riêng".

Những năm gần đây, Đà Nẵng ngày càng thu hút sự quan tâm lớn của giới nhà giàu và người nổi tiếng trên thế giới. Đà Nẵng còn được biết đến là nơi tổ chức những lễ cưới xa xỉ với mức chi tiêu cho mỗi đám cưới có thể lên đến hàng triệu USD. Nhiều tỷ phú ở Ấn Độ đã đến Đà Nẵng và chi ra hàng tỷ đồng để bao trọn khu resort sang trọng hoặc khách sạn 5 sao để tổ chức đám cưới xa hoa nhiều ngày.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhận định, thời gian lưu trú của khách quốc tế được tăng lên so với trước đây. Điều này cho thấy, xu hướng trải nghiệm của du khách tại Đà Nẵng ngày càng sâu và mức chi tiêu cao đang tăng lên. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch thu hút dòng khách chi tiêu cao, tạo đà bứt phá trong năm 2026. Một số thị trường khách được kỳ vọng có mức tăng trưởng cao trong năm 2026 như Cộng đồng các quốc gia độc lập, Đông Nam Á, Ấn Độ, châu Âu, Bắc Mỹ, Australia...

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ thành lập Câu lạc bộ Du lịch MICE (là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng) để tập trung xúc tiến mạnh vào các thị trường có khả năng chi tiêu cao, nhóm khách sang trọng: “Chúng tôi đã nhận được những tín hiệu hết sức lạc quan cho thị trường quốc tế. Đến với Đà Nẵng. Đà Nẵng đã nhanh chóng cấu trúc lại theo hướng bền vững, không còn quá phụ thuộc vào một số nguồn khách lớn như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan mà chúng ta đã phát triển đồng đều trên nhiều thị trường. Chúng ta đã có sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường Đông Nam Á, Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, tăng trưởng đột phá của thị trường châu Âu, Australia, Mỹ...”.

Để đạt mục tiêu thu hút dòng khách chất lượng, có khả năng chi trả cao, ngành du lịch Đà Nẵng đang tập trung vào phát triển sản phẩm du lịch cao cấp và du lịch MICE, du lịch golf, du lịch y tế, du lịch thể thao, du lịch giải trí. Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón gần 93.000 lượt khách MICE. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai các chính sách thu hút dòng khách này. Các đoàn khách được tổ chức đón tiếp tại sân bay, quà tặng lưu niệm, tư vấn thủ tục pháp lý.

Thành phố Đà Nẵng cũng vừa công bố chương trình thu hút khách du lịch kết hợp tổ chức cưới năm 2026. Theo đó, các lễ cưới kết hợp lưu trú tại khách sạn, resort trên địa bàn và đăng ký tham gia chương trình trước ít nhất 10 ngày sẽ được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Tuy theo quy mô lễ cưới mà được tặng quà lưu niệm, thiệp chúc mừng - cảm ơn, hỗ trợ tư vấn thủ tục thông quan hàng hóa, hoa tươi chào đón cô dâu - chú rể, hỗ trợ vé trải nghiệm dịch vụ tại các điểm tham quan, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam, combo “Ngày của riêng hai ta” dành cho cặp đôi trong kỳ nghỉ tiếp theo tại Đà Nẵng. Với lễ cưới quy mô lớn còn được hỗ trợ thêm gói quay phim sự kiện cưới, chương trình khảo sát tiền trạm cho đoàn tổ chức và pháo hoa chúc mừng tại lễ cưới.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, 3 nhóm du lịch chất lượng cao mà Đà Nẵng đang tập trung hướng tới đó là du lịch MICE, cưới và Golf: “Thành phố mở rộng thị trường, trong đó tập trung xúc tiến thu hút các thị trường khách có mức chi tiêu cao, gắn với các sản phẩm du lịch Mice, golf, cưới... Thành phố đa dạng các hình thức tiếp cận xu hướng thị trường, trong đó tập trung truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội có lượng truy cập lớn, thông qua người nổi tiếng chia sẻ về hình ảnh du lịch Đà Nẵng rất lớn".

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu phục vụ hơn 19 triệu lượt khách tại các cơ sở lưu trú. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt khoảng 70.000 tỷ đồng”. Giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng phấn đấu đạt tốc độ tăng doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành và ăn uống khoảng 14-15% mỗi năm; tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ tăng bình quân tăng 10-11%/năm, khẳng định vai trò du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và nâng tầm vị thế Đà Nẵng.

Nguồn VOV