Du lịch
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khách Việt Nam có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa

Du khách Việt có thể bay thẳng Quế Lâm, khám phá cảnh núi non nổi tiếng Trung Quốc và không cần xin visa từ tháng 4.

Khách Việt Nam có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visaKhung cảnh tuyệt đẹp của Dương Sóc nhìn từ trên cao.

Nhiều công ty lữ hành từ đầu tháng 1 giới thiệu tour Quế Lâm - Dương Sóc di chuyển bằng đường hàng không với chính sách miễn thị thực, dành cho du khách. Thực tế, thành phố này đã áp dụng việc miễn visa cho các đoàn từ hai người thuộc các nước ASEAN từ năm 2015, thông qua các đơn vị du lịch được cơ quan quản lý thẩm định. Để hưởng ưu đãi, khách phải thực hiện xuất nhập cảnh tại sân bay Quế Lâm và lưu trú tối đa 144 giờ.

Trước đây, khi không có chuyến bay thẳng, du khách Việt thường chỉ có lựa chọn mua tour Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc, giá khoảng 6,5 triệu đồng, di chuyển đường bộ. Trong tháng 1, một landtour Trung Quốc đã thuê máy bay nguyên chuyến (charter) để mở tour này, cùng bán với các liên minh tour ở Việt Nam, dự kiến 180 khách mỗi chuyến, bắt đầu từ tháng 4.

Với giá khoảng 7,3 triệu đồng, tour Quế Lâm - Dương Sóc mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều tour Trung Quốc đường bay, giá dưới 10 triệu đồng như Quý Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, đảo Hải Nam hoặc Trùng Khánh 4 ngày. Ưu thế của Dương Sóc là phong cảnh núi non trùng điệp, được mệnh danh là “sơn thủy đệ nhất thiên hạ”.

Trung bình, thời gian xin visa đoàn tốn khoảng 10 ngày và chi phí khoảng 30 USD mỗi người. Với chuyến bay thẳng Quế Lâm, bên cạnh tiết kiệm thời gian, chi phí visa, du khách cũng có thể chốt tour sát ngày hơn.

Các điểm tham quan trong chương trình Quế Lâm - Dương Sóc mới cơ bản giữ nguyên so với tour truyền thống như trải nghiệm bè tre trên sông Li Giang, núi Vòi Voi, động Kim Thủy Nham, công viên Ngu Sơn.

Nguồn: baohaiphong.vn


Nguồn: baohaiphong.vn

 Từ khóa: Trung Quốc Du khách Việt visa Việt nam Tháng 4 Tiếng trung Các điểm tham quan Sơn Thủy Quý Châu Khám phá
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Về miền nghỉ dưỡng xanh

Về miền nghỉ dưỡng xanh
2026-01-28 15:05:00

baophutho.vn Buổi sáng ở Thanh Thủy, sương còn lảng bảng trên mặt sông Đà, những lối đi rợp bóng cây trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã bắt đầu có bước chân...

Tiếp lửa cho nghề xưa phố Hội

Tiếp lửa cho nghề xưa phố Hội
2026-01-28 10:36:00

Những ngày đầu năm mới, dòng người tìm đến Hội An (thành phố Đà Nẵng) ngắm cảnh đẹp và có dịp chạm vào những lớp trầm tích văn hóa đang sống cùng đời sống đương đại. Các làng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long