Khách Việt Nam có thể bay thẳng Trung Quốc không cần visa

{title}
{publish}
{head}
Du khách Việt có thể bay thẳng Quế Lâm, khám phá cảnh núi non nổi tiếng Trung Quốc và không cần xin visa từ tháng 4.
Khung cảnh tuyệt đẹp của Dương Sóc nhìn từ trên cao.
Nhiều công ty lữ hành từ đầu tháng 1 giới thiệu tour Quế Lâm - Dương Sóc di chuyển bằng đường hàng không với chính sách miễn thị thực, dành cho du khách. Thực tế, thành phố này đã áp dụng việc miễn visa cho các đoàn từ hai người thuộc các nước ASEAN từ năm 2015, thông qua các đơn vị du lịch được cơ quan quản lý thẩm định. Để hưởng ưu đãi, khách phải thực hiện xuất nhập cảnh tại sân bay Quế Lâm và lưu trú tối đa 144 giờ.
Trước đây, khi không có chuyến bay thẳng, du khách Việt thường chỉ có lựa chọn mua tour Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc, giá khoảng 6,5 triệu đồng, di chuyển đường bộ. Trong tháng 1, một landtour Trung Quốc đã thuê máy bay nguyên chuyến (charter) để mở tour này, cùng bán với các liên minh tour ở Việt Nam, dự kiến 180 khách mỗi chuyến, bắt đầu từ tháng 4.
Với giá khoảng 7,3 triệu đồng, tour Quế Lâm - Dương Sóc mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều tour Trung Quốc đường bay, giá dưới 10 triệu đồng như Quý Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, đảo Hải Nam hoặc Trùng Khánh 4 ngày. Ưu thế của Dương Sóc là phong cảnh núi non trùng điệp, được mệnh danh là “sơn thủy đệ nhất thiên hạ”.
Trung bình, thời gian xin visa đoàn tốn khoảng 10 ngày và chi phí khoảng 30 USD mỗi người. Với chuyến bay thẳng Quế Lâm, bên cạnh tiết kiệm thời gian, chi phí visa, du khách cũng có thể chốt tour sát ngày hơn.
Các điểm tham quan trong chương trình Quế Lâm - Dương Sóc mới cơ bản giữ nguyên so với tour truyền thống như trải nghiệm bè tre trên sông Li Giang, núi Vòi Voi, động Kim Thủy Nham, công viên Ngu Sơn.
Nguồn: baohaiphong.vn
Phú Quốc xếp thứ 4 trong 10 điểm đến có chi phí bay tốt nhất năm 2026 do nền tảng tìm kiếm và so sánh giá du lịch Skyscanner (Anh) bình chọn.
baophutho.vn Buổi sáng ở Thanh Thủy, sương còn lảng bảng trên mặt sông Đà, những lối đi rợp bóng cây trong khu du lịch Đảo Ngọc Xanh đã bắt đầu có bước chân...
Những ngày đầu năm mới, dòng người tìm đến Hội An (thành phố Đà Nẵng) ngắm cảnh đẹp và có dịp chạm vào những lớp trầm tích văn hóa đang sống cùng đời sống đương đại. Các làng...
Những ngày này, trên khắp các sườn đồi, ven bản và dọc những cung đường đèo tại tỉnh Sơn La, hoa mận bung nở, phủ một màu trắng tinh khôi lên núi rừng Tây Bắc.
Mới đây, Le Figaro và Ouest-France - hai tờ nhật báo nổi tiếng tại Pháp vừa đăng tải bài viết giới thiệu về dịch vụ khám phá Việt Nam bằng tàu hỏa hạng sang SJourney. Hành...
Theo một số công ty du lịch, lữ hành, không hiếm khách hàng hoàn tất việc đặt tour 2 - 3 tháng trước Tết nhằm đảm bảo chỗ đẹp, chất lượng dịch vụ và mức giá ổn định trong giai...
baophutho.vn Dịch vụ chất lượng - Sản phẩm khác biệt - Phát triển bền vững là “kim chỉ nam” để du lịch Phú Thọ bứt phá trong giai đoạn mới. Bằng việc định...