Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam vào tháng Ba

Tháng Ba là thời điểm đẹp nhất để du lịch trong năm bởi đây là khi thời tiết dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên phong phú và không khí du lịch chưa quá đông đúc giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn.

Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Tháng Ba thường được xem là một trong những thời điểm dễ chịu nhất trong năm để du lịch tại Việt Nam. Mùa Xuân vẫn còn vương lại ở nhiều vùng miền, trong khi cái nóng của mùa Hè chưa thực sự bắt đầu.

Thời tiết mát mẻ, bầu trời trong xanh, nhiều loài hoa nở rộ khiến cảnh sắc thiên nhiên trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, đây là thời điểm lý tưởng để lên đường khám phá những vùng đất đẹp nhất của đất nước.

Từ miền núi phía Bắc, cao nguyên lãng mạn cho đến những bãi biển xanh ngắt ở miền Trung và phía Nam, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng vào tháng 3.

Mộc Châu - mùa hoa và những thảo nguyên xanh

Tháng 3 là thời điểm cao nguyên Mộc Châu khoác lên mình một vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa tràn đầy sức sống. Sau mùa hoa mận và hoa đào, nơi đây bước vào mùa hoa ban - loài hoa đặc trưng của vùng Tây Bắc. Những cánh hoa trắng phớt tím nở rộ trên sườn đồi tạo nên khung cảnh rất thơ mộng.

Không khí ở Mộc Châu lúc này vẫn còn se lạnh vào buổi sáng và tối, rất thích hợp cho những chuyến đi ngắn ngày. Du khách có thể dạo quanh những đồi chè xanh mướt, ghé thăm thác Dải Yếm hay khám phá các bản làng của người Thái, người Mông. Nhịp sống ở đây chậm rãi và bình yên, khác hẳn với sự ồn ào của thành phố.

Buổi sáng sớm, khi sương còn phủ trên những thung lũng, Mộc Châu hiện ra như một bức tranh thiên nhiên trong trẻo. Chỉ cần một tách trà nóng và chút thời gian ngồi ngắm núi đồi cũng đủ để cảm nhận sự thư thái hiếm có.

Hoa ban bung nở. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Sa Pa - mùa trời trong và ruộng bậc thang xanh non

Nhắc đến du lịch miền núi phía Bắc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sa Pa. Tháng 3 là khoảng thời gian Sa Pa bắt đầu bước vào giai đoạn đẹp trong năm khi mây vẫn còn, nhưng trời thường trong và nắng nhẹ hơn so với mùa Đông.

Các thửa ruộng bậc thang ở thung lũng Mường Hoa bắt đầu phủ màu xanh non của lúa mới. Cảnh sắc vừa mềm mại vừa hùng vĩ khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng dễ dàng bị cuốn hút. Đây cũng là thời điểm thích hợp để trekking qua các bản làng như Tả Van, Lao Chải để tìm hiểu cuộc sống của người H’Mông và người Dao.

Ngoài ra, việc chinh phục đỉnh Fansipan - “nóc nhà Đông Dương," cũng trở nên thuận lợi hơn nhờ thời tiết ổn định. Từ trên cao nhìn xuống, cả vùng núi phía Bắc hiện ra trong một không gian rộng lớn và đầy ấn tượng.

Bản làng thanh bình giữa mùa lúa xanh ở Tả Van. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Hà Giang - mùa hoa gạo đỏ rực

Nếu muốn tìm một nơi mang vẻ đẹp hoang sơ và mạnh mẽ, Hà Giang là lựa chọn đáng cân nhắc vào tháng 3. Khi mùa Xuân đi qua, hoa gạo bắt đầu nở đỏ rực trên những triền núi đá xám, tạo nên một bức tranh rất đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

Những cung đường uốn lượn qua đèo Mã Pì Lèng, qua những thung lũng sâu và các bản làng nhỏ khiến chuyến đi trở thành một hành trình đáng nhớ. Hà Giang không phải nơi dành cho du lịch vội vàng. Người ta thường đến đây để lái xe chậm rãi, dừng lại ngắm cảnh và trò chuyện với người dân địa phương.

Buổi chiều ở Hà Giang, khi ánh nắng vàng phủ lên những dãy núi đá tai mèo, cảnh sắc trở nên vừa hùng vĩ vừa bình yên. Đó là vẻ đẹp khiến nhiều du khách quay trở lại nơi này nhiều lần.

Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Vịnh Hạ Long - vẻ đẹp kỳ vĩ trong tiết trời dịu nhẹ

Một điểm đến khác rất đáng ghé thăm vào tháng 3 là Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh. Sau mùa Đông lạnh giá, thời tiết tại đây trở nên dễ chịu hơn, biển êm và ít mưa.

Hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa mặt nước xanh tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền ảo. Du khách có thể tham gia các chuyến du thuyền tham quan vịnh, chèo kayak qua những hang động hoặc ghé thăm các làng chài nổi.

Buổi sáng sớm trên vịnh thường có lớp sương nhẹ phủ lên các đảo đá, tạo nên khung cảnh rất thơ mộng. Đó là khoảnh khắc mà nhiều người cho rằng Hạ Long đẹp nhất.

Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Đà Lạt - mùa Xuân kéo dài giữa cao nguyên

Trong khi miền Bắc bắt đầu chuyển sang đầu Hè, Đà Lạt vẫn giữ được bầu không khí mát mẻ đặc trưng của mình. Tháng 3 được xem là thời điểm rất đẹp để ghé thăm thành phố cao nguyên này.

Những con đường rợp bóng thông, hồ Xuân Hương yên ả và những quán cà phê nhỏ nằm trên sườn đồi tạo nên một không gian rất riêng. Đây cũng là mùa nhiều loài hoa nở rộ, từ hoa ban trắng đến phượng tím, khiến thành phố trở nên rực rỡ hơn.

Du khách có thể dành thời gian ghé thăm các trang trại nông nghiệp công nghệ cao, những đồi chè xanh hoặc đơn giản là dạo quanh các con dốc nhỏ của thành phố. Buổi tối ở Đà Lạt thường se lạnh, rất thích hợp để thưởng thức những món ăn nóng như lẩu gà lá é hay bánh tráng nướng.

Điều khiến Đà Lạt luôn hấp dẫn không chỉ là cảnh đẹp mà còn là cảm giác bình yên hiếm thấy.

Ảnh: TTXVN

Phú Quốc - biển xanh trước mùa cao điểm

Nếu yêu thích biển, tháng 3 là thời điểm lý tưởng để đến Phú Quốc. Đây là giai đoạn cuối của mùa khô ở đảo nên thời tiết thường nắng đẹp, biển lặng và nước rất trong.

Những bãi biển như Bãi Sao hay Bãi Khem nổi bật với cát trắng mịn và làn nước xanh ngọc. Du khách có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như lặn ngắm san hô, chèo kayak hoặc đi cano ra các đảo nhỏ phía nam.

Không khí du lịch vào tháng 3 vẫn chưa quá đông như mùa hè, vì vậy nhiều bãi biển vẫn giữ được sự yên tĩnh. Buổi chiều ngắm hoàng hôn trên biển, khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, là khoảnh khắc khiến nhiều người nhớ mãi về Phú Quốc.

Ngoài thiên nhiên, hải sản tươi sống và các khu chợ đêm cũng là điểm hấp dẫn của đảo.

Theo Vietnam+