Cảnh giác “bẫy” lừa đảo mùa cao điểm du lịch

Mùa cao điểm du lịch hè cũng là thời điểm trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều lời mời chào du lịch giá rẻ, hấp dẫn. Nhiều trang fanpage giả được lập tinh vi trở thành những cái “bẫy” khiến kỳ nghỉ đáng lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ, vui vẻ cho gia đình lại trở thành sự khó chịu và bất an cho du khách.

Nhiều chiêu trò giả mạo

Khi phần lớn học sinh được nghỉ hè và hoàn thành các kỳ thi chuyển cấp, nhu cầu du lịch của người dân tăng mạnh. Nhiều gia đình chọn dịp hè để tổ chức đi du lịch, cho các thành viên thư giãn và có thời gian vui vẻ cùng nhau.

Nhiều fanpage giả mạo các cơ sở lưu trú, khách sạn, homestay được lập để lừa tiền của du khách. Ảnh: VTV

Theo các đơn vị lữ hành, du lịch biển đảo vẫn được săn đón và lựa chọn nhiều. Ở phía Bắc, các điểm đến như: Vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô, đảo Quan Lạn, đảo Minh Châu (Quảng Ninh); đảo Cát Bà (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa)... thu hút đông du khách. Miền Trung và miền Nam có các điểm đến Quảng Bình, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Mũi Né (Bình Thuận), Quy Nhơn (Bình Định), Vũng Tàu (thành phố Hồ Chí Minh)...

Cùng với sự sôi động của thị trường du lịch hè, hàng loạt tour giá rẻ, combo nghỉ dưỡng và chương trình ưu đãi hấp dẫn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, các hội nhóm du lịch và nền tảng trực tuyến. Các tour du lịch quảng cáo “siêu ưu đãi”, “combo siêu rẻ” xuất hiện dày đặc mỗi dịp hè nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro. Nhiều trang fanpage giả của các homestay, cơ sở lưu trú có lượng khách đông cũng được lập khiến không ít người mắc bẫy.

Anh Bùi Văn Toản, chủ homestay Vitamin Sea Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết, trang fanpage giới thiệu và đặt phòng của anh từng bị giả mạo. “Nhiều du khách phản ánh đã chuyển tiền cho fanpage giả, khi tiền chuyển xong thì không thể liên lạc được. Các fanpage giả lấy hình ảnh và thông tin rất giống với page thật. Cách thức nhận diện page thật của chủ homestay là sẽ có số điện thoại cố định để ở page. Du khách gọi điện cần yêu cầu mở camera và quay lại hình ảnh của homestay trước khi đặt cọc tiền”, anh Bùi Văn Toản lưu ý.

Từng là nạn nhân của việc đặt tiền cọc nghỉ dưỡng cho một fanpage giả mạo, chị Nguyễn Thị Hiền (phường Khương Đình) cho biết, năm ngoái, chị mất hơn 2 triệu đồng tiền đặt phòng nghỉ tại Ninh Bình. Trang fanpage giả cơ sở lưu trú có hình ảnh, thông tin như thật, có tích xanh và nhiều lượt người theo dõi nên chị đã chủ quan. Được chào bán dịch vụ nghỉ dưỡng với giá 900.000 đồng/đêm, chị đã không ngần ngại chuyển cọc. Chỉ khi đã chuyển tiền, đến ngày đi nghỉ liên hệ lại cơ sở không được, chị mới biết mình bị lừa. “Đấy là bài học nhớ đời. Giờ trước khi đặt phòng tôi sẽ phải thận trọng hơn khi xem quảng cáo trên fanpage và chỉ đặt phòng trên các trang đặt phòng uy tín”, chị Hiền chia sẻ.

Không chỉ các dịch vụ đặt phòng qua mạng thường xuyên bị giả mạo, các tour du lịch giá rẻ với những gói combo mời chào hấp dẫn, rẻ hơn nhiều so với thị trường cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà du khách nếu không cẩn thận tìm hiểu thông tin có thể sẽ bị mất tiền, hủy chuyến hoặc nhận dịch vụ trải nghiệm khác xa với quảng cáo.

Cảnh giác với tour giá rẻ

Theo các chuyên gia du lịch, để có kỳ nghỉ trọn vẹn, người dân cần thận trọng hơn trong quá trình lựa chọn tour, đặc biệt khi giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến. Một trong những chiêu thức phổ biến nhất hiện nay là quảng cáo tour giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung nhằm thu hút khách hàng. Nhiều người vì ham rẻ hoặc đặt tour quá gấp đã vội chuyển khoản mà không kiểm tra kỹ thông tin đơn vị tổ chức.

Theo các công ty lữ hành, vào mùa cao điểm, giá vé máy bay, khách sạn và dịch vụ đều tăng mạnh nên việc xuất hiện những tour rẻ bất thường cần được xem xét kỹ. Người dân không nên quá tin vào các quảng cáo “giảm sâu”, “tour 0 đồng” hay “combo siêu hời” nếu không có thông tin rõ ràng.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt phân tích, vào mùa cao điểm du lịch, các đơn vị lữ hành khó có thể đưa ra những mức chi phí quá rẻ so với thị trường. Thường những ưu đãi sẽ là các combo dịch vụ đi kèm, dịch vụ được nâng cấp và mang đến những trải nghiệm mới cho du khách.

“Không có dịch vụ du lịch nào rẻ bất ngờ, thấp hơn hẳn thị trường mà chất lượng tốt. Vì thế, khách du lịch cần tỉnh táo trước những lời mời chào về giá rẻ. Du khách cần phải kiểm tra kỹ thông tin, chất lượng dịch vụ, yêu cầu cho xem bảng giá chi tiết dịch vụ. Ngoài ra, cần phải kiểm tra kỹ tính pháp nhân của bên mời chào. Vào mùa cao điểm, nên lựa chọn những công ty lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín”, ông Nguyễn Tiến Đạt nói.

Ở góc độ đơn vị kinh doanh du lịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch quốc tế Tràng An (Tràng An Travel) Nguyễn Hữu Cường cho biết, du khách nên mua tour trực tiếp, lựa chọn doanh nghiệp du lịch uy tín, có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng, cụ thể để giao dịch; không nên đặt cọc tiền cho những dịch vụ trôi nổi trên mạng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin và tính pháp nhân.

Bên cạnh đó, du khách nên so sánh giá tour giữa nhiều đơn vị để có cái nhìn khách quan về mức giá thị trường. Nếu giá thấp hơn quá nhiều so với mặt bằng chung, người mua cần đặc biệt cẩn trọng. Đối với những hợp đồng lớn, trước khi đặt cọc phải xem kỹ hợp đồng, kiểm tra mã số thuế của công ty.

Còn theo Giám đốc Công ty Du lịch VietFoot Travel Phạm Duy Nghĩa, ngoài việc tham khảo website chính thức hoặc fanpage có xác thực, người dùng nên đọc đánh giá từ khách hàng từng trải nghiệm để có thêm thông tin trước khi đặt tour.

"Trong quá trình giao dịch, du khách nên yêu cầu hóa đơn, xác nhận thanh toán hoặc hợp đồng rõ ràng thay vì chỉ trao đổi qua tin nhắn đơn lẻ”, ông Phạm Duy Nghĩa chia sẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch tiếp tục tăng mạnh hè 2026, việc trang bị kiến thức và kỹ năng đặt tour thông minh sẽ giúp người dân tránh được cảnh “tiền mất tật mang”, đồng thời tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa bên gia đình và người thân. Thay vì đặt nặng yếu tố giá rẻ, du khách nên ưu tiên chất lượng, tính an toàn và sự rõ ràng trong mọi giao dịch.

Theo hanoimoi.vn