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Thành phố Hồ Chí Minh vào top điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong danh sách 20 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh vào top điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh vào top điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 Từ khóa: Ẩm thực Nhất thế giới thành phố hồ chí minh Tạp chí Time Điểm đến Công bố Bản đồ
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