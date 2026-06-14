Thành phố Hồ Chí Minh vào top điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026

Tam Sơn khơi thông tiềm năng du lịch từ mạch nguồn di sản và công nghệ

2026-06-13 17:07:00 baophutho.vn Sở hữu kho tàng di sản vô giá với Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn cùng hệ thống sông hồ, hang động kỳ vĩ, xã Tam Sơn đang đứng trước cơ...

Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 10.700 tỷ đồng

2026-06-12 12:56:00 baophutho.vn Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận những kết quả tích cực nhờ chuỗi hoạt động kích cầu và xúc tiến quảng bá hiệu quả....

Cảnh giác “bẫy” lừa đảo mùa cao điểm du lịch

2026-06-11 19:56:00 Mùa cao điểm du lịch hè cũng là thời điểm trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều lời mời chào du lịch giá rẻ, hấp dẫn. Nhiều trang fanpage giả được lập tinh vi trở thành những...

Bãi biển nổi tiếng cấm du khách mặc bikini

2026-06-11 11:59:00 Bãi biển luôn gắn liền với những chiếc bikini gợi cảm, nhưng ở nơi này, một điểm đến nổi tiếng thì du khách buộc phải để những bộ đồ bơi đó ở nhà.

Bãi biển ít người biết tới ở Việt Nam vào top 100 đẹp nhất thế giới

2026-06-10 09:24:00 Danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới vừa được công bố, trong đó có một cái tên ở Việt Nam.

Mũi Né khẳng định vị thế điểm đến lướt ván diều hàng đầu châu Á

2026-06-10 06:39:00 Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch và thể thao biển thế giới, Mũi Né đang nổi lên như biểu tượng của sự phát triển đó.