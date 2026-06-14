Thành phố Hồ Chí Minh vào top điểm đến ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026

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Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong danh sách 20 thành phố ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố, khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Theo TTXVN
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Mùa cao điểm du lịch hè cũng là thời điểm trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều lời mời chào du lịch giá rẻ, hấp dẫn. Nhiều trang fanpage giả được lập tinh vi trở thành những...
Bãi biển luôn gắn liền với những chiếc bikini gợi cảm, nhưng ở nơi này, một điểm đến nổi tiếng thì du khách buộc phải để những bộ đồ bơi đó ở nhà.
Danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới vừa được công bố, trong đó có một cái tên ở Việt Nam.
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch và thể thao biển thế giới, Mũi Né đang nổi lên như biểu tượng của sự phát triển đó.
baophutho.vn Bước vào mùa du lịch hè, lượng du khách đến Khu du lịch quốc gia Tam Đảo ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống....