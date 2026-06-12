Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 10.700 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch tỉnh Phú Thọ đã ghi nhận những kết quả tích cực nhờ chuỗi hoạt động kích cầu và xúc tiến quảng bá hiệu quả. Đặc biệt, việc quảng bá di sản văn hóa - du lịch Đất Tổ thông qua 8 sự kiện trong và ngoài nước đã góp phần nâng cao uy tín quốc tế của du lịch Việt Nam.

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương thu hút đông đảo khách du lịch vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện điểm nhấn như: “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”, “Phát động hưởng ứng kích cầu Du lịch Phú Thọ năm 2026”, triển lãm du lịch - ẩm thực và phát động hưởng ứng kích cầu du lịch “Tam Đảo - Điểm hẹn trên mây”... Công tác nâng cao chất lượng dịch vụ cũng được chú trọng với các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch tại Mai Châu và cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên tại Việt Trì. Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, Phú Thọ đã tổ chức đón đoàn Famtrip - Presstrip “Du lịch Phú Thọ kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc” với hơn 40 đơn vị lữ hành, truyền thông đến khảo sát các điểm du lịch; đồng thời tham dự hội nghị ký kết hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng tại Mộc Châu và triển khai khảo sát xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch cấp tỉnh cho xã Vân Sơn vào năm 2030.

Ngành chức năng đang hỗ trợ tư vấn, dần hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận xã Vân Sơn là khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Nhờ những nỗ lực đồng bộ, ước tính trong 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đón hơn 10,5 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, có hơn 3,2 triệu lượt khách lưu trú với 3.859 nghìn ngày khách. Riêng khách quốc tế đạt 74 nghìn lượt với 148 nghìn ngày khách. Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 10.755 tỷ đồng.

Hương Lan