Tam Sơn khơi thông tiềm năng du lịch từ mạch nguồn di sản và công nghệ

Sở hữu kho tàng di sản vô giá với Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bình Sơn cùng hệ thống sông hồ, hang động kỳ vĩ, xã Tam Sơn đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình. Để giải bài toán du lịch vốn còn mang tính tự phát, địa phương đang dồn lực thu hút đầu tư, đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu điểm đến nhằm tạo đòn bẩy đưa du lịch cất cánh.

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức - Điểm đến tâm linh hấp dẫn tại Tam Sơn.

Những năm gần đây, vùng đất Tam Sơn từng bước khẳng định sức hút bằng chuỗi điểm đến liên hoàn, mang lại cho du khách những trải nghiệm về cội nguồn và thiên nhiên hoang sơ. Mỗi danh thắng nơi đây đều mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh sâu sắc, tiêu biểu là Tháp Bình Sơn - kiệt tác đất nung thời Lý - Trần đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Tọa lạc uy nghi trong khuôn viên cổ kính của chùa Vĩnh Khánh (còn gọi là tháp chùa Vĩnh Khánh, tháp Then), ngọn tháp cổ hàng trăm năm tuổi này là biểu tượng đỉnh cao của kiến trúc nghệ thuật và Phật giáo. Theo tư liệu lịch sử, thuở đầu, tháp có 13 - 15 tầng, đỉnh tháp hình búp sen vươn cao, biểu tượng cho sự thanh khiết, khát vọng thái bình, an lành của cư dân vùng trung du. Trải qua biến đổi thăng trầm của thời gian, hiện tháp còn 11 tầng và 1 tầng bệ, cao 16,5m. Tháp được xây dựng bằng hàng nghìn viên gạch nung với phương pháp xây dựng độc đáo, trang trí bằng nhiều hoa văn cầu kỳ như hoa cúc, sư tử, hình rồng chạm nổi, lá bồ đề, cánh sen... Với lối kiến trúc được xây dựng theo bình đồ hình vuông nhỏ dần về phía ngọn đã tạo cho tháp dáng vẻ thanh thoát, tạo sự liên tưởng kết nối giữa trời và đất, thể hiện ước vọng của con người về một cuộc sống an yên, tốt lành.

Nối tiếp dòng chảy văn hóa tâm linh trầm mặc đó là Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, ngôi chùa được tôn tạo ngay trên nền chùa cổ Kim Tôn có niên đại hơn 700 năm tuổi. Nơi đây không chỉ gìn giữ, phát huy những tinh hoa sâu sắc từ con đường từ bi, trí tuệ của dòng thiền Trúc Lâm mà còn là điểm tựa tinh thần an yên cho du khách hành hương. Rời không gian thanh tịnh của những mái chùa cổ, bước chân khám phá của du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hữu tình, hoang sơ của quần thể sinh thái nghỉ dưỡng bao gồm Thác Bay, hang Đề Thám, hồ Bò Lạc... Sự kết hợp đan xen chặt chẽ giữa du lịch tâm linh và tài nguyên sinh thái phong phú đã giúp xã Tam Sơn đón hàng chục nghìn lượt du khách, phật tử đến tham quan, vãn cảnh và nghiên cứu trải nghiệm mỗi năm.

Ông Lê Trung - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Sơn cho biết: Nhiều danh lam, thắng cảnh gắn với các di tích mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa như: Tháp Bình Sơn, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, Thác Bay, hang Đề Thám, hồ Bò Lạc... là yếu tố thuận lợi để xã phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh. Tuy nhiên, nguồn lực khai thác hiện tại phần lớn vẫn mang tính tự phát, hạ tầng cơ sở và chuỗi kết nối tour tuyến chưa có sự đồng bộ, mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ phân khúc khách vãng lai. Xác định du lịch sẽ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội, Tam Sơn đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện các cơ sở dịch vụ và hạ tầng giao thông kết nối. Địa phương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách để trải thảm đỏ mời gọi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có năng lực tham gia đầu tư vào địa bàn.

Đặc biệt, trong giai đoạn phát triển mới, khát vọng bứt phá của Tam Sơn không chỉ dừng lại ở các giải pháp xây dựng truyền thống mà còn được tiếp sức mạnh mẽ bởi làn sóng chuyển đổi số. Địa phương đang quyết liệt triển khai việc “số hóa” ngành du lịch. Hình ảnh các danh thắng, hệ thống bản đồ số tích hợp mã QR tại các di tích, cùng thông tin chi tiết về các sản phẩm đặc trưng đang từng bước được đồng bộ, quảng bá rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và không gian số. Tư duy công nghệ này không chỉ giúp du khách thập phương dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin từ xa mà còn mở ra cơ hội xây dựng các tour du lịch thông minh, liên kết vùng hiệu quả.

Theo ông Lê Trung, để du lịch Tam Sơn thực sự cất cánh và phát triển bền vững, cùng với việc ưu tiên đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ số làm bệ phóng, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, ban hành những cơ chế đặc thù nhằm thu hút, mời gọi các doanh nghiệp có tiềm lực đến đầu tư. Mục tiêu cốt lõi là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế cảnh quan thiên nhiên để tạo ra những sản phẩm du lịch có thương hiệu, mang nét đặc trưng riêng của đất và người Tam Sơn. Song phải trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái. Việc biến kho tàng di sản thành nguồn lực nội sinh thông qua công nghệ số chính là chìa khóa vàng giúp Tam Sơn bứt phá, mang lại diện mạo văn minh và cuộc sống ấm no, bền vững cho Nhân dân địa phương.

Trần Tỉnh