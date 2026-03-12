Triển khai tour ngắm Thành phố Hồ Chí Minh bằng trực thăng

Ngày 11/3, nhiều du khách cùng đại diện các công ty lữ hành đã trải nghiệm chuyến bay trực thăng ngắm cảnh Thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao, khởi hành tại khu vực phường Vũng Tàu.

Ngắm Thành phố Hồ Chí Minh bằng trực thăng mang đến nhiều thú vị cho du khách. (Ảnh: LINH LÊ)

Theo ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Vinagroup, tour du lịch trực thăng ngắm Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực ven biển đã được doanh nghiệp nghiên cứu, tổ chức bay thử nghiệm từ năm 2022.

Tuy nhiên, để chuyển từ giai đoạn trải nghiệm sang khai thác thương mại, các đơn vị lữ hành cần quá trình chuẩn bị khá dài, đặc biệt là việc hoàn thiện hạ tầng, phương án vận hành và đánh giá nhu cầu thị trường.

“Trong giai đoạn đầu, các chuyến bay chủ yếu nhằm thăm dò nhu cầu của du khách. Sau khi đánh giá các điều kiện khai thác, các đơn vị đã tạm dừng một thời gian để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm”, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Vinagroup cho biết.

Ông Trần Thanh Vũ thông tin thêm, sau hơn 4 năm du lịch phục hồi sau đại dịch, doanh nghiệp quyết định triển khai trở lại chương trình khám phá thành phố từ trên cao, hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp.

Sản phẩm này được thiết kế kết hợp với các loại hình du lịch đặc trưng như du thuyền, nghỉ dưỡng ven biển và các điểm đến mới lạ. Doanh nghiệp kỳ vọng tour bay trực thăng sẽ trở thành điểm nhấn mới của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, các chuyến bay sẽ xuất phát từ sân bay Vũng Tàu (số 38 đường 30/4, phường Tam Thắng). Du khách có thể lựa chọn nhiều hành trình với thời gian từ 15-60 phút như ngắm toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu, bay kết nối khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, bay dọc cung đường ven biển Long Hải-Hồ Tràm hoặc hành trình từ Vũng Tàu đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách sau khi trải nghiệm ngắm thành phố bằng trực thăng. (Ảnh: LINH LÊ)

Về vấn đề an toàn, toàn bộ quy trình bay do Công ty Trực thăng miền Nam đảm nhiệm theo quy định của ngành hàng không và Bộ Quốc phòng. Khu vực bãi đáp tại sân bay Vũng Tàu được thiết kế chuyên biệt cho trực thăng, bảo đảm đầy đủ quy trình kiểm tra an ninh, hành lý và hướng dẫn hành khách trước chuyến bay. Các chuyến bay cũng được bảo hiểm theo quy định của ngành hàng không quốc tế.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong thời gian qua, ngành du lịch thành phố cùng các doanh nghiệp đã phối hợp tháo gỡ nhiều vướng mắc để từng bước hoàn thiện sản phẩm du lịch trực thăng.

“Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch này, từ cảnh quan, hạ tầng đến nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của du khách. Sở Du lịch thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp mở rộng các tuyến bay, đồng thời nghiên cứu đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh tại một số khu vực phù hợp, kết nối với các điểm du lịch nổi bật và các tuyến du lịch đường thủy”, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm.

Theonhandan.vn