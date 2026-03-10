Du lịch
Công bố tour du lịch “Hành trình theo chân Bác” dịp Lễ hội Về nguồn Pác Bó 2026

Điểm nhấn của Lễ hội Về nguồn Pác Bó năm 2026 là các nghi lễ thiêng liêng, chương trình khai mạc trọng thể và công bố tour du lịch giáo dục truyền thống “Hành trình theo chân Bác” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.

Lễ hội Về nguồn Pác Bó được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 1 tháng Hai âm lịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (tỉnh Cao Bằng). Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, năm nay Lễ hội Về nguồn Pác Bó diễn ra từ ngày 19/3 - 22/3/2026 tại xã Trường Hà với nhiều hoạt động văn hóa - du lịch.

Các nghi thức truyền thống vẫn được duy trì trong Lễ hội Về nguồn Pác Bó năm 2026, tiêu biểu là Lễ lấy nước đầu nguồn và nghi lễ rước nước, Lễ dâng hương và dâng nước tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ngày 19/3/2026. Sau đó là chương trình khai mạc lễ hội và tổ chức công bố tour du lịch giáo dục truyền thống “Hành trình theo chân Bác” tại khuôn viên Nhà trưng bày Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Công bố tour du lịch “Hành trình theo chân Bác” dịp Lễ hội Về nguồn Pác Bó 2026Nhân dân Pác Bó làm lễ rước nước, dâng lên đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Công Luận

Nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa địa phương được tổ chức trong Lễ hội Về nguồn Pác Bó năm 2026: Không gian văn hoá các dân tộc tỉnh Cao Bằng; chung kết cuộc thi Thuyết trình sáng kiến phát triển du lịch về nguồn dành cho giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; hội thi chọi bò và không gian văn hoá các dân tộc xã Trường Hà; hoạt động trải nghiệm, trò chơi dân gian, giao lưu dân ca, hát giao duyên truyền thống; triển lãm ảnh đẹp du lịch Non nước Cao Bằng... Đây không chỉ là những hoạt động giàu bản sắc mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Pác Bó, Cao Bằng gắn với lịch sử cách mạng và văn hóa đặc trưng của địa phương.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn du khách, Lễ hội Về nguồn Pác Bó năm 2026 sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Lễ hội đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; khẳng định vị thế thương hiệu du lịch “Cao Bằng xanh - Bản sắc - An lành” tới du khách trong nước và quốc tế. Tạo không gian kết nối, giao lưu di sản văn hóa phi vật thể; gắn kết giữa bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc (Tày, Nùng, Mông, Dao...) với phát triển các sản phẩm du lịch lịch sử, du lịch sinh thái thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Nguồn vov

