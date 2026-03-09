Du lịch Đất Tổ bứt phá đầu năm - Tín hiệu vui đầy triển vọng

Ngay từ những ngày đầu năm mới 2026, ngành Du lịch tỉnh đã ghi nhận những tín hiệu hết sức khả quan với lượng khách tham quan, hành hương tăng trưởng mạnh mẽ. Sự nhộn nhịp, sôi động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ không chỉ mang lại doanh thu ấn tượng mà còn khẳng định sức hút của vùng Đất Tổ. Với những con số thực tế cùng sự chuẩn bị chu đáo về sản phẩm, dịch vụ, du lịch Phú Thọ đang tự tin hướng tới việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2026.

Những ngày đầu năm, hàng vạn người dân, du khách đã đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương, tưởng nhớ các Vua Hùng.

Bước sang năm 2026, du lịch Phú Thọ đã chứng kiến sự khởi sắc rõ rệt ngay từ kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tổng lượt khách du lịch trong dịp này ước đạt khoảng 305.000 lượt, tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ. Hiệu quả kinh tế được khẳng định qua con số doanh thu ước đạt 311 tỷ đồng, tăng trưởng trên 10%. Công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh đạt mức trên 70%, đặc biệt tại một số khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, con số này lên tới 90% - 95%. Tiếp nối đà phát triển đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thực sự là “cú hích” lớn cho du lịch địa phương. Trong 9 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách du lịch ước đạt khoảng 506.000 lượt, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 315 tỷ đồng, tăng trưởng trên 12,5%. Các điểm đến như Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn hay Đồi chè Long Cốc luôn tấp nập du khách...

Trong dòng người nô nức du Xuân, chị Lê Thu Trang đến từ tỉnh Ninh Bình đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại khu vực lòng hồ Hòa Bình. Sau khi tham quan, chiêm bái Đền Chúa Thác Bờ và động Thác Bờ, chị Trang chia sẻ bản thân cảm thấy sự thư thái, an yên đến lạ kỳ trước cảnh sắc thiên nhiên và không gian tâm linh nơi đây. Chị ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương và khẳng định sẽ tiếp tục quay lại vào các năm sau. Cảm nhận của chị Trang cũng là tâm trạng chung của nhiều du khách khi chọn các điểm đến tâm linh, sinh thái và du lịch cộng đồng tại Phú Thọ cũng như các địa điểm Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc để khởi đầu năm mới.

Không chỉ có du lịch tâm linh, lượng khách lựa chọn nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, đặc biệt là golf, vẫn duy trì ổn định. Khách quốc tế chủ yếu tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng gắn với các khu công nghiệp. Để có được kết quả này, các cơ sở lưu trú và nhà hàng đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào Xuân, biểu diễn dân gian và tạo không gian check-in phục vụ du khách. Đồng thời, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và kiểm soát giá cả được thực hiện nghiêm túc, tạo tâm lý yên tâm cho khách tham quan.

Đánh giá về những kết quả đạt được, đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở VH-TT&DL) cho biết: Hoạt động du lịch những ngày đầu năm diễn ra sôi động và ổn định, lượng khách tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ. Đây là tiền đề quan trọng để ngành Du lịch vững tin thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Năm 2026, Phòng tập trung tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết và Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 sau khi được ban hành...

Theo dự kiến, năm 2026, tỉnh Phú Thọ đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu du lịch dịch vụ 16.300 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch 15 triệu lượt khách. Khách lưu trú 4,95 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 165 nghìn lượt. Tổng số phòng lưu trú 21.450 phòng với công suất sử dụng đạt 40,5%. Để hoàn thành các mục tiêu này, tỉnh đề ra nhiều giải pháp quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, tiếp tục giải pháp xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch gắn với phát huy giá trị 2 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh; du lịch sinh thái, thể thao, du lịch văn hóa cộng đồng; các sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch học đường. Tích cực triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, điểm đến du lịch của tỉnh, liên kết hợp tác phát triển du lịch, kết nối tour, tuyến du lịch với các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu hút khách du lịch đến với Phú Thọ, tăng nhanh thu nhập từ du lịch, góp phần hiệu quả xúc tiến đầu tư trong, ngoài nước mời gọi đầu tư vào du lịch Phú Thọ. Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh theo chiều sâu. Thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh, chương trình hợp tác phát triển du lịch với thành phố Hà Nội. Triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành Du lịch để nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm cho du khách.

Hương Lan