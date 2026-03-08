Không phải Mỹ, đây là quốc gia giữ danh hiệu “thủ đô tỉ phú” thế giới

Đất nước này vượt qua Mỹ trở thành “thủ đô tỉ phú” của thế giới khi danh sách người giàu ngày càng dài thêm nhờ sự tăng vọt của thị trường chứng khoán.

Số lượng tỉ phú toàn cầu đạt kỷ lục, dẫn đầu là Elon Musk, khi Trung Quốc bổ sung thêm 287 cái tên và trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một nguồn tạo ra của cải hàng đầu.

Theo Danh sách Người giàu Toàn cầu mới nhất, Trung Quốc hiện là quốc gia có nhiều tỉ phú hơn bất kỳ nơi nào khác, sau khi thị trường chứng khoán tăng trưởng và AI tạo ra số lượng tỉ phú kỷ lục trên toàn cầu.

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để giành lại vị trí dẫn đầu trong Danh sách Người giàu Toàn cầu do Hurun Group công bố hôm thứ năm, với 1.110 tỉ phú trong tổng số 4.020 tỉ phú toàn cầu. Báo cáo cho biết, Trung Quốc đã có thêm 287 tỉ phú so với năm trước. AI đã tạo ra hai tỉ phú mới cho Trung Quốc, Yan Junjie của MiniMax với 3,6 tỉ USD và Liu Debing của Knowledge Atlas Technology JSC, hay còn gọi là Zhipu, với 1,2 tỉ USD.

Trung Quốc nắm giữ danh hiệu “thủ đô” tỉ phú thế giới

Số lượng tỉ phú đang ở mức kỷ lục thế giới, phần lớn là nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu, với AI dẫn đầu và Trung Quốc đang vươn ra toàn cầu, theo SCMP.

Elon Musk, với khối tài sản 792 tỉ USD, Jeff Bezos của Amazon với 300 tỉ USD và Larry Page của Alphabet với 281 tỉ USD đã chiếm ba vị trí đầu bảng, trong đó Musk là người đầu tiên vượt qua mốc 700 tỉ USD về tài sản. Danh sách tỉ phú toàn cầu đã tăng thêm 578 người trong năm qua.

Mỹ đứng thứ hai về số lượng tỷ phú, với 1.000 người, tăng 130 người so với trước đây. Xếp thứ ba là Ấn Độ với 308 tỉ phú, tăng 24 người. Đức vươn lên vị trí thứ tư với 171 tỉ phú, vượt qua Anh. Trong khi đó, báo cáo cũng ghi nhận 42 tỉ phú sinh ra ở Trung Quốc nhưng đang sống ở Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore, Philippines và Indonesia, cũng như ở Mỹ.

Hơn 70% số tỉ phú năm nay - khoảng 2.900 người - không có tên trong danh sách cách đây một thập kỷ, cho thấy việc tạo ra của cải đã thay đổi như thế nào, báo cáo cho biết. Trên toàn cầu, 114 tỉ phú đến từ các công ty AI, với 46 người lần đầu tiên gia nhập danh sách, biến AI trở thành nguồn tạo ra tỉ phú mới lớn nhất.

Cách kiếm tiền ngày nay được cho là hoàn toàn khác so với một thập kỷ trước. Năm ngoái, sự giàu có được tạo ra nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử Danh sách Người giàu toàn cầu Hurun khi chứng kiến kỷ lục hơn 700 gương mặt mới - tức là hai người mỗi ngày trong suốt năm qua.

Xét theo thành phố, New York vẫn là “thủ đô tỉ phú” của thế giới với 146 tỉ phú, tăng 17 người. Thâm Quyến vươn lên vị trí thứ hai, tăng thêm 47 người lên 132, tiếp theo là Thượng Hải, Bắc Kinh và London. Hồng Kông có 88 tỉ phú, tăng 14 người so với năm ngoái, xếp thứ bảy...

