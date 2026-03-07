Hà Nội lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới

Condé Nast Traveler - tạp chí du lịch uy tín của Mỹ vừa công bố danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Hà Nội lọt vào danh sách này khi mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt, mà theo Condé Nast Traveler, nơi này đem tới cảm giác như một phiên bản thu nhỏ của Đông Nam Á.

Theo Condé Nast Traveler, Hà Nội mang đến cảm giác như một phiên bản thu nhỏ của Đông Nam Á - thanh lịch, cổ kính và hấp dẫn. Ảnh: Thành Đạt

Tạp chí Condé Nast Traveler cho rằng, Hà Nội không gây ấn tượng bởi những tòa tháp chọc trời hay đại lộ lấp lánh. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm ở sự cổ kính. Hồ nước xanh lặng giữa lòng đô thị. Những dãy phố, tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc Pháp.

Thủ đô Hà Nội cũng đặc biệt trong mắt du khách quốc tế nhờ nét giao thoa ở nét kiến trúc Đông-Tây, sự cổ kính-hiện đại trong nhịp sống và ẩm thực phong phú, đa dạng.

"Hà Nội mang đến cảm giác như một phiên bản thu nhỏ của Đông Nam Á - thanh lịch, cổ kính và hấp dẫn. Tất cả những điều ấy gói gọn trong thành phố nhỏ, khá dễ di chuyển", Condé Nast Traveler nhận định.

Việc xuất hiện trong danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới của Condé Nast Traveler hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội của Hà Nội đối với du khách quốc tế. Bên cạnh việc gia tăng độ tin cậy về điểm đến, sự góp mặt này góp phần kích thích đầu tư dịch vụ cao cấp và nâng giá trị chi tiêu bình quân của mỗi khách du lịch.

Theo Condé Nast Traveler, du khách bị các điểm đến thu hút bởi vẻ đẹp dưới nhiều hình thức: thông qua nghệ thuật và kiến ​​trúc, những khung cảnh núi non hùng vĩ, lịch sử lâu đời và văn hóa thường nhật của cuộc sống thành thị.

Ngoài Hà Nội, nhiều thành phố nổi tiếng khác cũng được bình chọn trong danh sách này của Condé Nast Traveler như: Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Copenhagen (Đan Mạch), Paris (Pháp), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Kyoto (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào), Seoul (Hàn Quốc), Buenos Aires (Argentina), Cartagena (Colombia), Chiang Mai (Thái Lan), Dublin (Ireland), Edinburgh (Scotland), Prague (Cộng hòa Séc)...

Danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới phản ánh những trải nghiệm đa dạng mà từng thành phố đem lại, từ những góc phố cổ kính, cảnh quan tự nhiên ngoạn mục cho tới những lối sống đô thị độc đáo.

Từ lâu, Hà Nội là điểm đến yêu thích của du khách thập phương, nhất là với những ai đam mê tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Thành phố này sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, là sự kết hợp giữa nét đẹp cổ kính và sức sống hiện đại.

Nơi đây nổi bật với hệ thống di tích, công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn biểu trưng như: Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà thờ Lớn, khu phố cổ, cùng những ngôi đền, chùa...

Thời gian qua, thương hiệu du lịch Hà Nội liên tiếp được vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín, cho thấy sức hấp dẫn của một vùng đất có chiều sâu văn hóa, mang tới nhiều trải nghiệm sống động cho khách du lịch.

Trước đó, tại Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh, thương hiệu Hà Nội đã được vinh danh ở hạng mục “Du lịch bền vững” trong khuôn khổ Giải thưởng TPO Best Awards 2025.

Tạp chí Time Out (Anh) cũng đưa Hà Nội vào top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á. Giải thưởng Telegraph Travel Awards 2025 do tờ Telegraph của nước này tổ chức cũng đã bình chọn Hà Nội là những thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025. Bên cạnh đó, Travel and Leisure của Mỹ đã vinh danh Hà Nội là một trong 15 điểm đến trong mơ với giá cả hợp lý.

Theo nhandan.vn