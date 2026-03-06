Xu hướng chọn du lịch an toàn nổi bật ở ITB Berlin giữa bất ổn toàn cầu

Trong bối cảnh gián đoạn du lịch và hàng không do xung đột tại Trung Đông, các doanh nghiệp du lịch tại Hội chợ ITB Berlin 2026 đánh giá cao sự ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở thành một lợi thế mạnh mẽ trong quảng bá du lịch.

Hội chợ du lịch quốc tế Berlin (ITB Berlin 2026) đang diễn ra tại Đức là một trong những sự kiện chuyên ngành du lịch hàng đầu thế giới. Hội chợ ITB năm nay diễn ra trong bối cảnh hoạt động du lịch và hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng, sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát gần đây. Do đó, câu chuyện về an toàn và ổn định trở thành yếu tố chủ đạo tại ITB Berlin 2026, với các điểm đến ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương khẳng định độ tin cậy và an ninh, an toàn là những lợi thế lớn.

Nhiều doanh nghiệp, điểm đến du lịch Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin (ITB Berlin 2026) tại Đức. Ảnh: Kiên Lê

Tại ITB Berlin 2026, các chuyên gia trong ngành du lịch nhận định, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay, châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục nổi bật là một khu vực đáng tin cậy và an tâm cho ngành công nghiệp du lịch và MICE. Việc đi lại và quá cảnh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn khá thuận lợi, vì khu vực này an toàn và di chuyển thuận tiện.

Theo ông Rob McIntyre - Tổng giám đốc của Pullman Singapore Orchard, mặc dù nhận thức rõ về việc không biến khủng hoảng thành cơ hội, tuy nhiên các bên trong ngành ghi nhận một sự dịch chuyển rõ ràng hướng tới các điểm đến an toàn, đáng tin cậy: "Trong thời điểm bất ổn, mọi người muốn chọn những nơi họ tin tưởng. Ngành du lịch Singapore đã phát triển vượt bậc sau đại dịch Covid-19 vì được nhìn nhận là một quốc gia đã xử lý tình hình rất tốt”.

Ông Kiên Lê - đại diện Panhou Retreat và Whale Island Resort từ Việt Nam cho biết, tại ITB Berlin 2026, các cuộc thảo luận trong ngành du lịch đã làm nổi bật rõ ràng sự chuyển dịch từ các mô hình truyền thống sang những trải nghiệm du lịch mang đến tác động tích cực. Trong đó, Việt Nam nổi lên là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn hàng đầu. Đơn cử như tại vùng núi Tây Bắc, Panhou Retreat đã phát triển mô hình du lịch có trách nhiệm, với phần lớn lực lượng lao động là người dân tộc thiểu số địa phương; sử dụng hệ thống xử lý nước thải tiên tiến; cam kết lộ trình giảm thiểu nghiêm ngặt việc sử dụng nhựa dùng một lần, cũng như bảo tồn và tôn trọng các nghi lễ truyền thống tại địa phương.

Theo nhận định của bà Andrea Koch từ Exo Travel, các công ty quản lý điểm đến (DMC) đáng tin cậy là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn cho du khách quốc tế. Các hệ thống hỗ trợ thiết yếu như đường dây nóng chăm sóc khách hàng 24/7 là cần thiết, nhất là trong bối cảnh bất ổn luôn tiềm ẩn tại nhiều khu vực.

“Phần lớn khách hàng của chúng tôi đều sử dụng xe riêng và hướng dẫn viên du lịch riêng, và cả sự hộ tống đầy đủ. Tôi nghĩ châu Á rất an toàn cho du khách gia đình và du khách nữ. Các đối tác đại lý của chúng tôi cảm thấy an toàn khi chọn châu Á làm điểm đến”, bà Andrea Koch nói thêm.

Theo vov.vn