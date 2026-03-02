Dubai yêu cầu khách sạn không đuổi khách mắc kẹt

{title}
Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) ban hành chỉ thị khẩn, yêu cầu các khách sạn tuyệt đối không đuổi khách du lịch đang mắc kẹt do tình trạng gián đoạn chuyến bay tại Trung Đông.
Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET) đã gửi chỉ thị hỏa tốc đến các đơn vị vận hành lưu trú trên toàn thành phố, thiết lập “vùng an toàn” cho du khách giữa lúc mạng lưới hàng không khu vực tê liệt do căng thẳng leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran.
DET khẳng định việc hỗ trợ du khách lúc này là nhiệm vụ bắt buộc, yêu cầu khách sạn không được phép trục xuất khách lưu trú dưới bất kỳ hình thức nào. Những người đến hạn trả phòng nhưng không thể rời đi phải được tạo điều kiện gia hạn lưu trú với các điều kiện và mức giá tương đương hợp đồng ban đầu.
Đối với những du khách không còn khả năng chi trả cho những đêm phát sinh, khách sạn cũng không được phép mời khách ra khỏi phòng. Các đơn vị này phải báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để Chính phủ trực tiếp xử lý chi phí.
Trực thăng quân đội UAE bay ngang qua khách sạn Burj al Arab ở Dubai. Ảnh: AFP
Chính quyền thủ đô Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) cũng đưa ra những cam kết tài chính hỗ trợ du khách. UAE sẽ đài thọ toàn bộ chi phí lưu trú và ăn uống cho khoảng 20.200 hành khách đang bị kẹt lại do các cuộc tấn công tại Iran. GCAA xác nhận chính phủ sẽ trực tiếp thanh toán hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ hành khách làm thủ tục đặt lại vé máy bay.
Tại Abu Dhabi, Sở Văn hóa và Du lịch cũng chỉ đạo các khách sạn gia hạn lưu trú cho khách, khẳng định ngân sách nhà nước sẽ chi trả toàn bộ các đêm phát sinh.
Động thái của UAE diễn ra trong bối cảnh hàng không khu vực Trung Đông đang căng thẳng. Các hãng lớn ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến kỷ lục: Qatar Airways 41%, Emirates 38%, Etihad 30%.
Tình hình nghiêm trọng khiến nhiều quốc gia xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp công dân khỏi khu vực Vùng Vịnh. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đang xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn công dân. Hiện có khoảng 200.000 người Anh đang ở Vùng Vịnh, riêng tại UAE hơn 50.000 người, phần lớn là khách du lịch.
Các cơ quan ngoại giao liên tục phát đi cảnh báo, khuyên du khách không đến Iran, Israel và các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời hạn chế tối đa các chuyến đi không thiết yếu đến UAE, Qatar, Kuwait và Bahrain.
Du khách tại Saudi Arabia được khuyến cáo nên ở trong nhà, trong khi những người ở Jordan, Oman, Syria, Lebanon, Yemen và Iraq cần thận trọng tối đa trước nguy cơ xung đột lan rộng.
Theo vnexpress.net
