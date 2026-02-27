Mở thêm đường bay kết nối Đà Nẵng với Manila và Bali

Theo thông tin, 2 đường bay quốc tế kết nối trực tiếp Đà Nẵng với Manila (Philippines) và Bali (Indonesia) sẽ được chính thức khai thác từ ngày 20/3 tới đây. Sự hợp tác này góp phần mở rộng mạng lưới hàng không và gia tăng cơ hội thu hút khách từ khu vực Đông Nam Á đến thành phố biển Đà Nẵng.

Việc mở mới và tăng tần suất các đường bay là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch Đà Nẵng trong năm 2026. (Ảnh: TTXVN)

Việc mở mới đường bay Đà Nẵng - Bali (Indonesia) và tăng tần suất đường bay Đà Nẵng - Manila (Philippines) được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch của địa phương trong năm 2026.

Được biết, đường bay Manila - Đà Nẵng do AirAsia Philippines khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần. Đơn vị này sử dụng tàu bay Airbus A320 với sức chứa khoảng 180-186 hành khách cho mỗi chuyến.

Chuyến bay sẽ khởi hành từ Manila - Thủ đô sôi động của Philippines lúc 13 giờ 50 phút (theo giờ địa phương) và hạ cánh tại Đà Nẵng - một trong những điểm đến hút khách nhất khu vực miền trung Việt Nam lúc 15 giờ 20 phút.

Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Đà Nẵng đi Manila cất cánh lúc 17 giờ 25 phút, đến nơi lúc 20 giờ 55 phút. Hành trình này sẽ được khai thác vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Sự hợp tác này đã tạo thêm nhiều lựa chọn về giờ bay, giá vé cho hành khách, cũng như gia tăng năng lực vận chuyển giữa hai điểm đến Manila - Đà Nẵng. Trước đó, đường bay Manila-Đà Nẵng đã được Cebu Pacific và Philippine Airlines vận hành với tổng tần suất 17 chuyến/tuần. Việc AirAsia Philippines cùng tham gia khai thác đã nâng tổng tần suất lên 21 chuyến/tuần.

Cùng thời điểm, đường bay Bali - Đà Nẵng do Indonesia AirAsia khai thác cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/3 tới đây với tần suất 4 chuyến/tuần. Đơn vị này sử dụng tàu bay Airbus A320 với sức chứa khoảng 180-186 chỗ cho mỗi chuyến. Đây được xem là đường bay thẳng đầu tiên kết nối trực tiếp Bali với Đà Nẵng.

Dự kiến, chuyến bay từ Bali khởi hành lúc 14 giờ 15 phút và hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 17 giờ 55 phút. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Đà Nẵng đi Bali khởi hành lúc 18 giờ 25 phút và đến nơi lúc 23 giờ 55 phút. Hành trình này sẽ được khai thác vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.

Hai đường bay trên được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn khách, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Đồng thời, tạo động lực tăng trưởng cho ngành du lịch trong thời gian tới.

Theo nhandan.vn