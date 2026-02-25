Điểm du lịch ’trả giá' vì quá đẹp

Từng là một ngôi làng hẻo lánh và yên bình, Santa Maddalena hiện phải đối mặt với tình trạng quá tải và sự thiếu ý thức của du khách trong cơn sốt “sống ảo”

Santa Maddalena, ngôi làng nằm nép mình giữa dãy Dolomites, đang trở thành nạn nhân từ chính vẻ đẹp của mình. Ngôi làng phủ tuyết trắng thu hút lượng lớn khách tham quan vào mùa đông, tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng và đời sống người dân địa phương.

Với dân số chưa đầy 400 người, ngôi làng nằm giữa công viên thiên nhiên Puez-Geisler, đông bắc Italy, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tạp chí Geo từng bình chọn đây là ngôi làng đẹp nhất vùng South Tirol nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tháp chuông nhà thờ nhỏ nhắn và những ngọn núi đá vôi nhọn hoắt phía sau.

Khung cảnh mùa đông ở làng Santa Maddalena. Ảnh: Christoph Sator/dpa

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội đang biến nơi này thành “điểm nóng” du lịch. Du khách không chỉ đến từ châu Âu mà còn từ những nơi xa xôi như Bắc Kinh, Trung Quốc.

Han Gengai và Li Shangxi, hai sinh viên đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc, quyết định tới đây sau khi thấy những bức ảnh về dãy núi Geisler cao 3.000 m trên mạng. “Tôi biết mình phải đến đây bằng được”, Han chia sẻ và gọi đó là “vẻ đẹp chuẩn Instagram” (Instagrammable).

Hầu hết khách du lịch không ở lại Santa Maddalena lâu. Họ chỉ di chuyển thẳng đến khu vực nhà thờ, chụp vài kiểu ảnh bằng điện thoại hoặc selfie, đăng lên mạng rồi rời đi ngay lập tức. Trên các nền tảng như Instagram, TikTok hay RedNote (phiên bản Instagram của Trung Quốc), có hàng trăm nghìn bức ảnh về Santa Maddalena.

Ông Peter Pernthaler, Thị trưởng đô thị Villnoss, cho biết sự bùng nổ này bắt nguồn từ việc một công ty viễn thông Trung Quốc sử dụng hình ảnh ngôi làng trong một quảng cáo vài năm trước.

“Đó là khởi đầu cho những rắc rối hiện nay”, ông Pernthaler nói.

Sự nổi tiếng đột ngột khiến các con đường hẹp trong thung lũng thường xuyên bị tắc nghẽn bởi xe buýt du lịch. Các đại lý lữ hành tại Verona, cách đó 200 km, hiện khai thác các tour đi về trong ngày tới đây với lịch trình kết hợp tham quan Verona buổi sáng và Santa Maddalena buổi chiều. Dù mức phí đỗ xe buýt lên tới 250 Euro (khoảng 295 USD), các đơn vị vận tải vẫn chấp nhận chi trả. Khi bãi đỗ đầy, khách du lịch tự ý đỗ xe tại bất cứ vị trí trống nào trong làng.

Tình trạng vi phạm quy định diễn ra phổ biến nhất tại khu vực nhà thờ trên đồi, cách làng 15 phút đi bộ. Dù có rào chắn và biển cấm xe cơ giới, trừ cư dân và khách dự tang lễ hoặc lễ cưới, nhiều du khách vẫn phớt lờ lái xe lên tận nơi.

Người dân cho hay những người có sức ảnh hưởng (influencers) đã hủy hoại ngôi làng bằng flycam, taxi riêng và rác thải. Để tìm kiếm góc chụp đẹp, nhiều du khách bất chấp trèo rào, giẫm đạp lên các đồng cỏ và xả rác. Nhiều người từ chối trả khoản phí chưa đầy một euro để sử dụng nhà vệ sinh công cộng.

Khung cảnh mùa hè ở làng Santa Maddalena. Ảnh: Shutterstock

Tại trang trại Obermesner, chủ nhà đã đặt biển báo “miễn vào” bằng ba thứ tiếng, du khách vẫn tự ý xông vào khu vực bếp hoặc chuồng gia súc để ghi hình.

“Du khách thậm chí cầm điện thoại xông thẳng vào bếp nhà chúng tôi”, con gái chủ trang trại cho biết.

Đàn bò tại một trang trại trong làng cũng bị làm phiền khi du khách liên tục tự ý xông vào trang trại chụp hình. Chủ nhà phải dùng dây thừng rào chắn toàn bộ khu đất.

“Tình hình ở đây còn tệ hơn cả Venice, du khách thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với quyền riêng tư của cư dân”, Thị trưởng Pernthaler nói.

Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương dự kiến chi 20.000 euro để lắp đặt hệ thống rào chắn hiện đại tích hợp camera giám sát tại các lối vào nhà thờ và làng. Hệ thống này dự kiến hoạt động muộn nhất vào tháng 5.

“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp kiểm soát tình hình”, ông Pernthaler chia sẻ.

Cư dân địa phương hiện ủng hộ kế hoạch. “Tôi sống ở đây và chúng tôi chào đón du khách, nhưng xin hãy tôn trọng núi rừng và di sản của chúng tôi”, một người dân nói.

Theo vnexpress.net