Điểm đến ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á

Tạp chí du lịch Time Out của Anh bình chọn 8 điểm đến mới nổi ở châu Á hấp dẫn nhất để du khách khám phá trong năm 2026, đại diện của Việt Nam góp mặt.

Châu Á có vô vàn thắng cảnh, di tích lịch sử, đa dạng di sản thế giới; từ những thành phố nhộn nhịp đến những thiên đường đảo hoang sơ... để du khách lựa chọn và không dễ lên được danh sách điểm đến cho chuyến du hành tiếp theo. Time Out đã giúp du khách làm điều đó bằng việc chọn ra 8 điểm đến mới nổi của châu lục để du khách tham khảo sau đây.

Những điểm đến này là những điểm nóng mới nổi: từ lâu bị bỏ qua hoặc trước đây khó tiếp cận, nhưng giờ đây đã nằm trong bản đồ dành cho những du khách tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho những nơi quen thuộc như Bali, Tokyo và Bangkok. Dĩ nhiên, tất cả đều sở hữu những thắng cảnh thiên nhiên ngoạn mục, nền văn hóa phong phú và ẩm thực tuyệt vời, đủ để làm hài lòng cả những du khách khó tính nhất.

Okinawa, Nhật Bản

Chỉ cách Tokyo chưa đầy ba tiếng bay, các hòn đảo cận nhiệt đới phía nam đất liền Nhật Bản sở hữu rất nhiều điều hấp dẫn: những bãi biển tuyệt đẹp, làn nước biển trong xanh nguyên sơ, những khu rừng ngập mặn ngoạn mục, ẩm thực tuyệt vời và một nền văn hóa độc đáo, bắt nguồn từ lịch sử của các hòn đảo với tư cách là Vương quốc Ryukyu độc lập từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19

Shillong, Ấn Độ

Nhạc sống đang trở nên thịnh hành ở Ấn Độ, và Shillong đã nắm bắt cơ hội này một cách triệt để. Nhiều năm kết nối kém đã khiến nơi đây chỉ là điểm dừng chân trên đường đến vùng đông bắc tươi tốt của Ấn Độ, nhưng thủ phủ nhạc rock của đất nước đã xây dựng được danh tiếng mà không nghệ sĩ quốc tế nào có thể bỏ qua

Chiang Dao, Thái Lan

Nằm ở rìa một công viên quốc gia phía bắc Chiang Mai, Chiang Dao nổi bật bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, với khung cảnh núi non tráng lệ từ lâu đã thu hút những người leo núi, người ngắm chim và người tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh. Điểm nhấn của khu vực này là Doi Luang Chiang Dao, đỉnh núi cao thứ ba của Thái Lan, với khối đá vôi sừng sững, suối nước nóng, dòng sông mát lạnh và một cụm đền hang động cổ kính, tạo cảm giác như lạc vào một thế giới khác biệt hoàn toàn với thành phố

Nepal

Nepal sẽ mãi là thiên đường trên trái đất dành cho người leo núi và du khách ba lô, với những đỉnh núi hùng vĩ và quán trà quyến rũ. Năm 2026, xu hướng đang chuyển dịch sang những trải nghiệm khác biệt, lay động tâm hồn, dù đó là những con đường mòn yên tĩnh hơn như Mardi Himal và Pikey Peak hay “tắm sao” tại khu nghỉ dưỡng Himalayan Hideaway

Hồng Kông

Hồng Kông vẫn là thành phố vô cùng sôi động, sẵn sàng chào đón những người yêu nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới. Cho dù đó là những địa điểm chụp ảnh đường phố hay các phòng trưng bày nghệ thuật đẳng cấp thế giới, thành phố này đang tràn đầy sự sáng tạo

Miền Trung, Việt Nam

Miền Trung Việt Nam chính thức thoát khỏi cái bóng của các thành phố lớn để trở thành một điểm đến quan trọng vào năm 2026. Việc đến đây chưa bao giờ dễ dàng hơn nhờ làn sóng các chuyến bay quốc tế mới hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, và cảnh quan thành phố đang được nâng cấp đáng kể với sự ra mắt của nhiều khách sạn hạng sang. Xa hơn một chút dọc bờ biển, cố đô Huế đang trải qua một cuộc phục hưng hoàng gia toàn diện, với những công trình phục dựng văn hóa đáng kinh ngạc đang được tiến hành. Từ những cồn cát của Mũi Né đến vẻ quyến rũ ven biển thanh bình của Đà Nẵng, toàn bộ khu vực này mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa phiêu lưu và sang trọng

Đồi cát Mũi Né. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Kota Kinabalu

Kota Kinabalu luôn nằm trong tầm ngắm của du khách - phần lớn nhờ vai trò là cửa ngõ đến Borneo và núi Kinabalu. Nhưng vào năm 2026, thành phố cuối cùng cũng đang bước ra khỏi cái bóng đó. Được bao bọc bởi những ngọn đồi phủ đầy rừng nhiệt đới ở một bên và Biển Đông ở phía còn lại, thủ phủ của Sabah đã âm thầm trở thành một trong những điểm đến giao thoa giữa thiên nhiên và thành thị thú vị nhất Đông Nam Á

Gelephu, Bhutan

Thành phố Gelephu Mindfulness City đang phát triển mạnh mẽ ở Bhutan, được xây dựng bằng bitcoin, dự kiến sẽ trở thành trung tâm kinh tế đầu tiên trên thế giới dành riêng cho thiền định. Thành phố Gelephu hiện đại này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, với những chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Kolkata chỉ mới khai trương tháng trước...

Theo thanhnien.vn