Du Xuân Phú Thọ - Một hành trình, nhiều điểm đến

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ được mở rộng không chỉ về địa giới hành chính mà còn được bồi đắp thêm chiều sâu văn hóa, sinh thái và lịch sử. Sự hội tụ đã tạo nên một diện mạo mới cho du lịch Đất Tổ. Trên nền tảng đó, du lịch - ngành “công nghiệp không khói” đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tăng trưởng quan trọng, mở ra cho du khách những trải nghiệm phong phú trên một hành trình.

Hành trình du xuân Phú Thọ có thể bắt đầu từ Đền Hùng - nơi Đất Tổ linh thiêng.

Điểm đặc biệt của du lịch Phú Thọ hôm nay nằm ở sự đa dạng và khả năng kết nối liên hoàn giữa các loại hình. Du khách có thể bắt đầu hành trình từ Đền Hùng - nơi linh thiêng gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Mỗi dịp xuân về, dòng người hành hương về Đất Tổ không chỉ để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng mà còn hòa mình vào không gian lễ hội, thưởng thức hát Xoan và cảm nhận chiều sâu văn hóa bền bỉ qua hàng nghìn năm lịch sử.

Trong không khí hân hoan những ngày đầu năm 2026, nhằm phục vụ đồng bào và du khách ngày càng chu đáo hơn, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã ra mắt 2 tour du lịch mới. Tour Đêm Đền Hùng là sản phẩm trải nghiệm đặc biệt, dự kiến tổ chức trong khung giờ từ 20 - 22 giờ. Điểm nhấn là khoảnh khắc Đền Hùng về đêm - tĩnh lặng, trang nghiêm và giàu cảm xúc. Du khách được tham gia nghi thức dâng lễ tâm linh tại Thượng cung Đền Thượng, lắng lòng trong phút tri ân, hướng về công đức Tổ tiên; tiếp đó là nghi thức tĩnh lễ tại Chùa Thiên Quang, để mỗi người tìm về đời sống thiện lành, an nhiên, an lạc. Đây là hành trình “đi trong đêm” nhưng “sáng trong tâm”, phù hợp với gia đình, đoàn thể và những ai mong muốn tìm sự lắng sâu trong những ngày đầu năm mới.

Bên cạnh đó, tour “Du xuân Đất Tổ - Hành trình về cội nguồn dân tộc” đưa du khách theo trục tham quan tiêu biểu của khu di tích, gắn với hoạt động dâng hương, tham quan các điểm linh thiêng và tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử. Hành trình dự kiến gồm Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Lăng Hùng Vương, Đền Giếng, Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đền Tổ Mẫu Âu Cơ... kết hợp tham quan bảo tàng và các chuyên đề giới thiệu về thời đại Hùng Vương, về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cùng những giá trị bền vững của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Khu Di tích danh thắng Tây Thiên - nơi hội tụ vẻ đẹp linh thiêng giữa núi rừng hùng vĩ.

Rời Đền Hùng, hành trình du xuân có thể tiếp nối đến Khu Di tích danh thắng Tây Thiên - nơi hội tụ vẻ đẹp linh thiêng giữa núi rừng hùng vĩ. Tây Thiên không chỉ là điểm đến tâm linh quan trọng gắn với tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu mà còn hấp dẫn bởi cảnh quan thanh tịnh, hệ thống đền, chùa và thiền viện ẩn mình giữa rừng xanh. Những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa được tổ chức thường niên đã làm phong phú thêm sản phẩm du lịch văn hóa - tâm linh của tỉnh, tạo nên sức hút bền vững đối với du khách trong và ngoài nước.

Điểm nhấn nổi bật trong hành trình “nhiều điểm đến” chính là Tam Đảo - thị trấn trên mây ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, bốn mùa trong một ngày, cảnh quan núi non hùng vĩ cùng dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, Tam Đảo từ lâu đã là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng của miền Bắc. Năm 2025, nơi đây đón hơn 274 nghìn lượt khách và tiếp tục được vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”, khẳng định thương hiệu và sức hút trên bản đồ du lịch quốc tế. Không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, Tam Đảo đang đa dạng hóa sản phẩm với các hoạt động như đạp xe chinh phục đỉnh núi, dù lượn, trải nghiệm du lịch cộng đồng và khám phá Vườn Quốc gia Tam Đảo. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, khí hậu, văn hóa và dịch vụ hiện đại đã giúp Tam Đảo trở thành điểm neo giữ du khách lâu hơn trong hành trình khám phá Phú Thọ mới.

Không gian mở rộng còn đem đến những trải nghiệm sinh thái và cộng đồng đặc sắc. Du khách có thể khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, chiêm ngưỡng những đồi chè xanh mướt tại Đồi chè Long Cốc hoặc trải nghiệm văn hóa bản địa quanh Hồ Hòa Bình. Những bản làng người Mường, Dao, Thái với nếp nhà sàn truyền thống, lễ hội dân gian và ẩm thực đặc trưng đang từng bước trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng, nơi người dân vừa là chủ thể bảo tồn văn hóa, vừa là người trực tiếp thụ hưởng giá trị từ phát triển du lịch.

Với khí hậu quanh năm mát mẻ, Tam Đảo được ví như Đà Lạt của miền Bắc.

Cùng với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, hạ tầng du lịch ngày càng được đầu tư đồng bộ. Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 1.500 cơ sở lưu trú với trên 20.000 buồng, phòng; nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao; các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, sân golf, trung tâm hội nghị và tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại. Các điểm đến như Thanh Thủy, Kim Bôi, Tam Đảo hay khu nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Đại Lải Resort... đang góp phần làm mới trải nghiệm nghỉ dưỡng bốn mùa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Những con số tăng trưởng ấn tượng của năm 2025 với khoảng 14,5 triệu lượt khách và doanh thu 14.800 tỷ đồng cho thấy sức bật mạnh mẽ của du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới. Quan trọng hơn, tư duy làm du lịch đang chuyển từ khai thác đơn lẻ sang phát triển tổng thể, từ chiều rộng sang chiều sâu. Các sản phẩm không còn tách biệt mà được kết nối thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng lại ở một điểm đến mà trở thành hành trình khám phá nhiều giá trị trong cùng một không gian.

Từ Đền Hùng linh thiêng đến Tây Thiên trầm mặc, từ Tam Đảo mờ sương đến hồ núi mênh mang của Hòa Bình..., Phú Thọ hôm nay đang định hình một bản đồ du lịch mới: Đa sắc màu, giàu bản sắc và đầy tiềm năng bứt phá. Trong hành trình ấy, mỗi du khách không chỉ là người tham quan mà còn là người trải nghiệm, cảm nhận và kết nối với cội nguồn, thiên nhiên và văn hóa - đúng với tinh thần của một hành trình, nhiều điểm đến.

Lê Minh