Độc đáo hội xuân “Mở Cổng trời” 2026 tại Fansipan

Ngày 19-2, Hội xuân “Mở Cổng trời” 2026 chính thức khai hội tại Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến để cầu bình an và trải nghiệm chuỗi lễ hội bản địa độc đáo.

Khai hội vào mùng 3 Tết Bính Ngọ, Hội Xuân Mở Cổng trời năm 2026 tại Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) đã thu hút hàng nghìn Phật tử và du khách thập phương tụ hội về khu vực Thanh Vân Đắc Lộ để tham gia các nghi lễ tâm linh ý nghĩa.

Ngày 19-2, Hội xuân “Mở Cổng trời” 2026 chính thức khai hội tại Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến để cầu bình an. Ảnh: S.G

Trong không khí trang nghiêm, du khách thành kính thực hiện nghi lễ dâng hoa, tắm Phật và tụng kinh cầu quốc thái dân an, cầu mong một năm mới vạn sự hanh thông, thuận lợi.

Nghi lễ dâng hoa, tắm Phật và tụng kinh cầu quốc thái dân an. Ảnh: S.G

Tất cả du khách, Phật tử đến dự lễ khai hội đều được tặng túi muối lộc từ các tăng ni sư như một món quà may mắn nhân dịp đầu năm mới.

Đông đảo phật tử, du khách tham gia Lễ cầu quốc thái dân an để gửi gắm những tâm nguyện an lành và ước nguyện tốt lành cho bản thân, gia đình, đất nước trong năm mới.

Đông đảo phật tử, du khách tham gia Lễ cầu quốc thái dân an để gửi gắm những tâm nguyện an lành. Ảnh: S.G

Tâm điểm thu hút đông đảo du khách nhất Hội xuân “Mở cổng trời 2026” chính là Bản Mây, nơi du khách được hòa mình vào dòng chảy văn hóa Tây Bắc sống động với chuỗi lễ hội truyền thống được tái hiện công phu.

Lễ hội Gàu Tào của người Mông (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) mở màn cho chuỗi hội hè với nghi thức dựng cây nêu độc đáo và các bài cúng khấn trang nghiêm cầu cho mùa màng bội thu.

Lễ hội Gàu Tào của người Mông (từ mùng 3 đến mùng 5 Tết) mở màn cho chuỗi hội hè. Ảnh: S.G

Sức hút của phần hội còn nằm ở những trò chơi dân gian đầy ắp tiếng cười như bịt mắt bắt vịt, đi cà kheo hay leo cột mỡ, giúp du khách có những giây phút thư giãn sảng khoái giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Trò chơi bịt mắt bắt vịt. Ảnh: S.G

Du khách hào hứng với các trò chơi dân gian thú vị tại Bản Mây. Ảnh: S.G

Mặc dù sáng sớm trời có mưa bụi và mây mù, nhưng không khí lễ hội vẫn rất tưng bừng, thu hút đông đảo du khách bốn phương. Những nụ cười rạng rỡ, bầu không khí náo nhiệt tại Bản Mây đã tạo nên một khởi đầu năm mới Bính Ngọ đầy năng lượng và hứng khởi tại Sun World Fansipan Legend.

Lễ Thượng cờ trên “Nóc nhà Đông Dương”. Ảnh: S.G

Anh Xuân Minh, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Đây là lần thứ 3 gia đình tôi chọn Fansipan để khởi đầu năm mới. Không chỉ để chiêm bái cầu an giữa không gian tâm linh kỳ vĩ, chúng tôi còn rất thích thú khi được hòa mình vào các lễ hội bản địa tại Bản Mây. Cảm giác được chạm vào văn hóa vùng cao và tham gia các trò chơi dân gian thực sự rất giàu cảm xúc và phấn khởi" .

Lễ hội giới thiệu nhiều nét văn hoá độc đáo của các dân tộc đang sinh sống tại Sa Pa. Ảnh: S.G

Đặc biệt, dịp Tết Bính Ngọ này, du khách sẽ có cơ hội được chứng kiến Lễ Thượng cờ, kéo dài từ ngày 19-2 đến 22-2-2026, đánh dấu khoảnh khắc khởi đầu năm mới đầy tự hào và thiêng liêng trên “Nóc nhà Đông Dương”.

Được biết, tiếp sau Lễ hội Gầu Tào, Lễ hội Xên Bản Xên Mường của người Thái sẽ diễn ra từ ngày 28-2 đến 1-3-2026, mở ra một không gian hội hè đầy màu sắc với phần lễ tái hiện nghi lễ thầy Mo dâng lễ vật thành kính tạ ơn thần sông, thần núi và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Theo hanoimoi.vn