Bản Lác - điểm hẹn mùa xuân

Ẩn mình giữa lòng thung lũng, bản Lác Mai Châu với lịch sử hơn 700 năm hình thành và phát triển nổi tiếng với vẻ đẹp yên bình, thơ mộng của núi rừng Tây Bắc. Nơi đây là điểm hẹn – điểm dừng chân của biết bao du khách trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại bản Lác 1.

Dọc theo những con đường nhỏ uốn lượn, quanh co giữa khắp các bản Lác 1, Lác 2... là sắc đỏ rực rỡ ngập tràn không khí đón xuân. Các homestay, cơ sở lưu trú, nhà hàng và quán cafe tất bật dọn dẹp, trang trí để chuẩn bị đón mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây cũng là thời điểm bận rộn khi có nhiều đoàn khách nước ngoài đến thăm và đón Xuân mới cùng người dân bản Lác.

Tại cơ sở lưu trú Lác Homestay ở bản Lác 2, hộ gia đình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất phục vụ cho khách du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Với số lượng 8 phòng riêng và 1 phòng sinh hoạt cộng đồng, Lác Homestay có sức chứa trên 70 du khách đến tham quan, trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn.

Nghề dệt truyền thống được các cụ truyền dạy cho con cháu nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chị Hà Nhung, chủ cơ sở Lác Homestay cho biết: “Nhiều năm nay, Homestay của gia đình tôi là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong dịp đầu xuân năm mới, đặc biệt là khách nước ngoài. Để đảm bảo phục vụ du khách tận tình, chu đáo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hộ kinh doanh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để đón du khách đến tham quan, trải nghiệm và khám phá phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc”.

Bản Lác thuộc địa phận xã Mai Hạ, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái chiếm đến trên 98%. Bản Lác được ví như một viên ngọc quý giữa lòng thung lũng Mai Châu thơ mộng, nơi được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, nhấp nhô tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tráng lệ, đầy ấn tượng. Đến với Bản Lác, du khách sẽ thích thú trước khung cảnh bầu trời trong lành với những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Những nét đẹp văn hóa của đồng bào vùng cao và khung cảnh thiên nhiên thơ mộng riêng có đã giúp nơi đây trở thành điểm dừng chân khá lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá trọn vẹn nét đẹp đất và người Mai Châu. Cùng với đó, những ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái được làm bằng gỗ và lợp mái tranh, nằm san sát nhau tạo thành một khu bản làng vô cùng đẹp mắt gây ấn tượng đặc biệt với du khách trong và ngoài nước.

Đến bản Lác vào những ngày này, du khách được hưởng trọn không khí trong lành, những tia nắng ấm của mùa Xuân. Khách du lịch có thể tham gia trải nghiệm một số hoạt động khác như: leo núi, trekking, khám phá hang động... để chiêm ngưỡng và ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của thung lũng Mai Châu. Ngoài ra, du khách có thể tham quan các bản làng lân cận như: Bản Pom Coọng, bản Văn... để khám phá thêm về văn hóa và cuộc sống của người dân địa phương.

Du khách Lisa đến từ Paris - Pháp cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi trở lại bản Lác. Tôi thật sự ấn tượng tôi được tìm hiểu, khám phá về phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của người Thái Mai Châu. Đặc biệt tôi cảm nhận được sự thân thiện, hiếu khách với những nụ cười rạng rỡ và sự quan tâm chân thành của người dân địa phương. Chúng tôi có thể giao lưu, trò chuyện với người dân để tìm hiểu thêm về văn hóa và cuộc sống của họ”.

Nghề làm cơm lam truyền thống được các hộ gia đình gìn giữ, đồng thời phát triển để phục vụ khách du lịch.

Cùng với trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực của bản Lác cũng là một trong những điểm nhấn thu hút được khách du lịch với những món ăn mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Các món ăn được chế biến với phương pháp truyền thống để giữ lại hương vị tự nhiên của thực phẩm. Một số món ăn ngon mà du khách khó có thể bỏ lỡ khi đến đây như: gà đồi nướng, cá suối nướng, lợn bản nướng, rau rừng, canh măng...

Người dân bản Lác thân thiện, mến khách và mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt nhất. Họ sẵn sàng chia sẻ những thông tin hữu ích về văn hóa, phong tục tập quán và cuộc sống của người dân địa phương. Du khách cũng có thể mua sắm các sản phẩm thủ công truyền do chính tay người dân làm ra.

Giữa núi rừng Tây Bắc, bản Lác hiện lên như một điểm dừng chân lý tưởng, nơi mà du khách có thể tạm gác lại những lo toan thường nhật để hòa mình vào không gian xanh mát, hít thở bầu không khí thanh khiết và tận hưởng sự bình yên vốn có của miền quê trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Đức Anh