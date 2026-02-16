Những trải nghiệm Tết độc đáo trên khắp Việt Nam

Với những du khách tìm kiếm hành trình mang đậm dấu ấn cá nhân, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ chính là cơ hội kết nối sâu sắc với văn hóa bản địa, từ chuyến hành hương ở phương Nam đến ngôi làng đá lâu đời miền núi phía Bắc.

Để giúp du khách tận hưởng một mùa du lịch Tết đầy ý nghĩa, nền tảng Booking.com đề xuất một số địa điểm đón Tết độc đáo trên khắp Việt Nam. Thay vì theo những lịch trình có sẵn, kỳ nghỉ Tết sẽ là khoảng thời gian lý tưởng để khách du lịch có những trải nghiệm mới mẻ, khám phá văn hóa bản địa theo cách sâu sắc hơn.

Lễ canh thức thầm lặng tại Côn Đảo

Di tích Nhà tù Côn Đảo. Ảnh: Lưu Sơn

Trong khi nhiều nơi rộn ràng đếm ngược với những màn pháo hoa rực rỡ, đêm giao thừa tại Côn Đảo lại có phần yên ắng hơn. Vào ban đêm, nơi này trở thành “hòn đảo của những ngọn nến”, đó cũng là lúc người dân tập trung tại nghĩa trang Hàng Dương để tưởng nhớ và tri ân các vị anh hùng dân tộc. Từ lúc 22h đến rạng sáng, du khách có thể cùng dòng người trang nghiêm hành lễ trong làn khói hương và ánh nến lung linh, khắc sâu truyền thống về lòng biết ơn của dân tộc. Du khách có thể đặt trước tour khám phá nhà tù Côn Đảo trên Booking.com, trước khi tham dự lễ canh thức để hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của hòn đảo.

Lễ dựng nêu ngày Tết ở Huế

Người dân và du khách chứng kiến Lễ dựng nêu ngày Tết trong Đại Nội Huế. Ảnh: Lê Hiếu

Ở Huế, ngày Tết được bắt đầu bằng nghi thức dựng cây nêu, đúng theo nghi lễ truyền thống. Bên trong Đại nội, các lính vệ trong trang phục của triều đình xưa và ban lễ nhạc cung đình tiến hành Lễ dựng cây nêu - một cây tre cao vút. Trước đây, khi cây nêu được dựng lên, trên ngọn nêu treo ấn, tín, văn phòng tứ bảo - biểu trưng cho việc phong ấn, báo hiệu triều đình bước vào thời gian nghỉ Tết.

Hoạt động dựng nêu tại Đại Nội Huế góp phần tái hiện sinh động nghi lễ cung đình triều Nguyễn, tạo không khí vui tươi, rộn ràng trong những ngày đầu xuân; đồng thời tạo thêm sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du khách trong dịp Tết cổ truyền. Ngoài đón xem nghi lễ đặc biệt này, một tour riêng khám phá kinh thành Huế và lăng tẩm sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về ý nghĩa của các biểu tượng ngày Tết được lồng ghép qua kiến trúc cung điện.

Những chiếc thuyền rực rỡ ở Cần Thơ

Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ảnh: Hồng Phương

Ở miền Nam, Tết hiện lên qua những câu đối sáng tạo và nếp sống sông nước. Các gia đình chuẩn bị mâm ngũ quả “Cầu - Dừa - Đủ - Xoài” với mong ước một năm mới đủ đầy, sung túc. Vào lúc bình minh, du khách hãy ghé thăm chợ nổi Cái Răng, ngắm nhìn những chiếc ghe chở đầy hoa Tết, giúp dòng sông tựa như một vườn hoa di động rực rỡ sắc màu. Tour chợ nổi và miệt vườn lúc bình minh tại Cần Thơ thường bao gồm một chuyến thăm nhà dân, giúp du khách hiểu rõ hơn về bữa cơm “rước ông bà” ấm cúng trong những ngày đầu năm mới.

Sống chậm ở làng đá Cao Bằng

Làng đá Khuổi Ky tại Cao Bằng. Ảnh: CTV Lục Thị Niên

Giữa miền biên viễn cách không xa thác Bản Giốc (Cao Bằng), tại làng Khuổi Ky, đồng bào người Tày sinh sống trong những ngôi nhà sàn bằng đá hàng trăm năm tuổi. Tết của người dân nơi đây gắn với những câu hát then và những chuyến du xuân yên bình giữa khung cảnh núi non hùng vĩ. Không khí Tết tại bản làng mộc mạc và bình dị, tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị. Nhiều chủ nhà địa phương tại đây sẵn lòng dẫn du khách đi bộ vãn cảnh, khám phá động Ngườm Ngao kỳ vĩ gần đó.

Xem múa lân trong phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An dịp xuân Tết. Ảnh: Long Phi

Múa lân phổ biến ở nhiều vùng miền tại Việt Nam, nhưng ít nơi nào mang lại cảm giác hoài cổ như ở Hội An. Tiếng trống lân vang vọng khắp các con hẻm nhỏ, len lỏi qua những ngôi nhà tường vàng đã đứng vững trong suốt lịch sử của phố cổ. Giữa các màn biểu diễn, người dân và du khách lại cùng nhau chơi Bài Chòi – một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo ngay trên các con phố nhộn nhịp.

Ghé thăm Hội An dịp Tết Nguyên đán, du khách có thể tham gia lớp học làm đèn lồng, tự tay tạo nên những chiếc đèn lồng với các hình dáng tượng trưng cho sự may mắn như “trái đào tiên”, mang về một món quà lưu niệm ý nghĩa.

Tết vùng quê Bắc Bộ ở Làng cổ Đường Lâm

Du khách trải nghiệm tại làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Thanh Huyền

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, Tết ở Làng cổ Đường Lâm vẫn giữ nguyên những nét truyền thống độc đáo của vùng quê Bắc Bộ xưa. Những ngôi nhà đá ong, cổng làng rêu phong và những bức liễn đối viết bằng mực xưa, khiến du khách như được trở về một vùng ký ức xưa cũ của làng quê Bắc Bộ Việt Nam. Các bậc cao niên trong làng tụ họp uống trà, cúng bái theo truyền thống bao đời, đối lập với không khí sôi động, hối hả của khu vực nội thành Thủ đô. Hiện nay tại làng cổ Đường Lâm, nhiều đơn vị cung cấp tour tham quan trong ngày, giúp du khách khám phá những nét xưa truyền thông, bên trong những ngôi nhà cổ.

