Tour châu Âu kín khách Việt dịp Tết

Nhiều công ty du lịch Việt ghi nhận mức tăng 15-30% lượng khách đặt tour đi châu Âu dịp Tết Nguyên đán, dù chi phí tour cao, từ 80 triệu đồng.

“Phải chơi lớn một lần mới được”, Nguyễn Tùng Bách Chi, sống tại Hà Nội, nói về quyết định chi gần 100 triệu đồng cho chuyến du lịch châu Âu dịp Tết Nguyên đán. Đặt chân đến những con hẻm lát sỏi hay ngắm nhìn các tòa lâu đài cổ kính là ước mơ từ nhỏ của cô gái này. Sau nhiều năm tích lũy, Chi quyết định cùng em họ Thúy Quỳnh đặt tour thay vì đi tự túc để chuyến du xuân suôn sẻ, có người hướng dẫn và đưa đón suốt hành trình.

Trưởng đại diện Etrip4u.com, nền tảng chuyên vé máy bay và tour du lịch, Nguyễn Thủy Chung đánh giá thị trường Tết năm nay có sự tăng trưởng mạnh, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 20%. Nguyên nhân đến từ nhu cầu du lịch phục hồi cũng như lịch nghỉ Tết kéo dài hơn 9 ngày. Số ngày nghỉ lễ năm nay phù hợp với các tour đường xa như Âu Mỹ, 7-15 ngày, giúp du khách Việt dễ dàng đi chơi, không cần nghỉ phép nhiều.

Châu Âu mùa xuân. Ảnh: My duty free

Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Hà Nội Phạm Văn Bẩy cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn bộ tour châu Âu Tết Nguyên đán của công ty kín chỗ đạt 95%. So với cùng kỳ 2025, lượng khách đăng ký tour châu Âu tăng 15-20%.

Tỷ lệ đặt tour châu Âu tại nhiều đơn vị lữ hành Việt năm nay tăng 10-30% so với cùng kỳ 2025, tỷ lệ lấp đầy cao, từ 90%, trước Tết một tháng.

Tổng Giám đốc Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường cho biết tỷ lệ đặt tour châu Âu tại công ty tăng 10% so với năm ngoái, các hành trình tour khởi hành cận và trong Tết đã đóng đoàn, chốt sổ, hiện chỉ nhận thêm một số khách lẻ đã có sẵn visa Schengen. Tỷ lệ tour châu Âu chiếm 15% tổng số tour bán dịp Tết.

Về xu hướng lựa chọn sản phẩm, năm nay ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu khách Việt. Trước đây, khách ưu tiên các hành trình truyền thống đi 5-6 nước, hiện họ chọn ít điểm đến hơn để trải nghiệm sâu hơn. Tùng Chi và em gái cũng đặt tour từ sớm, cách đây hai tháng để chủ động thời gian và chọn tour, ngày khởi hành.

Hành trình được khách yêu thích nhất dịp Tết năm nay theo ghi nhận của đại diện Vietravel là Pháp - Italy - Vatican - Thụy Sỹ, với mức giá từ 85,9 triệu đồng. Tuyến này đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm văn hóa, cảnh quan đặc trưng châu Âu, đồng thời có nhịp độ di chuyển hợp lý, phù hợp với kỳ nghỉ dài nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và trải nghiệm.

Các tour “kinh điển” khác như Pháp - Thụy Sĩ - Italy hay Đức - Áo - CH Czech cũng được nhiều khách chọn lựa, theo Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông công ty du lịch Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu.

Nhiều khách Việt chọn đi châu Âu dịp Lễ hội hoa Keukenhof, Hà Lan. Ảnh: My duty free

Dù thuộc phân khúc giá cao, tour châu Âu vẫn được nhiều khách Việt lựa chọn vì là nhóm sản phẩm mang lại trải nghiệm khác biệt rõ rệt, phù hợp với những khách hàng đã đi nhiều quốc gia, muốn tìm kiếm hành trình có chiều sâu về cảm xúc, văn hóa và không gian sống.

Với nhóm khách này, châu Âu không còn được nhìn nhận đơn thuần như một chuyến “đi xa” mà còn nâng tầm trải nghiệm, từ kiến trúc, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực cho đến cảnh quan.

“Đây là những giá trị mà các điểm đến gần khó có thể thay thế, đặc biệt với những du khách đã quen thuộc với thị trường châu Á”, ông Bẩy nhận xét.

Theo ông Hữu Cường, chi phí không phải vấn đề “quá quan trọng” với khách chọn tour châu Âu vì đa số đều thuộc phân khúc khách hàng cao cấp. Ngoài ra, lý do khách Việt chọn du lịch châu Âu là “sức mạnh quyền lực” của visa Schengen. Những người có visa này thường dễ xin visa đến nhiều quốc gia khác trên thế giới hơn.

“Tour châu Âu đắt một phần do đây là thị trường đường xa, chi phí vé máy bay - khách sạn - visa đắt nên đẩy giá thành cao”, bà Bảo Thu cho biết.

Du khách Việt bị thu hút bởi cảnh quan, lịch sử và kiến trúc cổ kính tại các quốc gia châu Âu. Ảnh: French Moments

Thúy Quỳnh cho biết từng cân nhắc mua tour khi nhìn vào giá thành. Một tour đi châu Âu “đổi” được 2 - 3 tour đi Nhật Bản tùy lịch trình, 6 tour đi Hàn Quốc và thậm chí 10 tour đi Thái Lan. Dù vậy, các điểm đến gần lại không thu hút được Quỳnh nên dù đắt, cuối cùng Quỳnh vẫn “tất tay” một lần để ngắm khung cảnh nơi trời Âu.

Về cơ cấu sản phẩm, tour châu Âu hiện chiếm khoảng 20-25% tổng số tour outbound của Vietravel, nhưng đóng góp tỷ trọng doanh thu cao hơn đáng kể, do mức chi tiêu trung bình của phân khúc khách này cao và ổn định. Tại các đơn vị khác, tỷ lệ tour châu Âu cũng chiếm 15-30%.

Tệp khách lựa chọn tour này chủ yếu tập trung nhóm tuổi 35-65, trong đó 50-60% ở độ tuổi 45 trở lên - những người có trải nghiệm du lịch phong phú, thu nhập ổn định, muốn trải nghiệm văn hóa. Khoảng 25-30% là nhóm 35-45 tuổi, thường đi theo nhóm bạn bè, gia đình trẻ, ưu tiên yếu tố khác biệt, cảnh quan đẹp và chất lượng dịch vụ cao. Phần còn lại là gia đình đa thế hệ, coi chuyến đi châu Âu như một dấu mốc hoặc phần thưởng cho cả gia đình trong những dịp đặc biệt.

Khi đặt tour châu Âu, khách Việt ngày càng có những yêu cầu rất rõ ràng và cụ thể. Chất lượng dịch vụ phải đồng bộ, từ khách sạn tiêu chuẩn tốt, bữa ăn phù hợp khẩu vị, đến phương tiện di chuyển và lịch trình hợp lý. Khách ưu tiên hành trình cho phép tận hưởng điểm đến, thay vì “check in cho đủ”.

“Khách Việt ngày càng đi du lịch thông minh hơn, ít nhưng chất”, bà Thu của Vietluxtour nhận xét.

