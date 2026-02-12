Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh

Chiều 12/2, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh.

Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2025, trong bối cảnh thực hiện chủ trương hợp nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng đề ra.

Cùng với đó, đơn vị triển khai nghiêm túc các phương án sẵn sàng chiến đấu; chăm lo đời sống bộ đội, bảo đảm để Nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác giao nhận quân ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh đạt được, nhất là việc triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục giữ vững khối đoàn kết trong toàn lực lượng, đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Trước mắt, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và các đối tượng chính sách trong dịp Tết; đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm bắn pháo hoa và các sự kiện quan trọng của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương báo cáo kết quả công tác quân sự quốc phòng năm 2025 và công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời chuẩn bị chu đáo công tác giao nhận quân ngay sau Tết Nguyên đán; nâng cao chất lượng các đợt huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ; sẵn sàng lực lượng để có thể ứng cứu kịp thời khi có thiên tai, mưa lũ xảy ra...

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trao quà và gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, thắng lợi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh. Đồng chí khẳng định, toàn lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; duy trì cao độ tinh thần cảnh giác, trực sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, lực lượng vũ trang tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện văn hóa, điểm bắn pháo hoa, tạo điều kiện tốt nhất để Nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ bình yên, hạnh phúc.

Đinh Vũ