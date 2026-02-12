Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 15

Ngày 12/2, Đoàn công tác số 2 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các phường Hòa Bình và Tân Hòa thuộc Đơn vị bầu cử số 15. Tham gia đoàn kiểm tra có các thành viên UBBC tỉnh và các phường được kiểm tra.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của UBBC các phường Hòa Bình và Tân Hòa thì đến thời điểm kiểm tra, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản được triển khai đúng tiến độ, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các địa phương đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định; tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Cùng với đó, phương án bảo đảm ANTT, TTATXH được xây dựng cụ thể; công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh được chú trọng. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu được triển khai theo hướng trang trọng, đúng quy cách. Trong đó, phường Tân Hòa có 17 khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri là 10.355 người. Toàn phường có 10.288 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu 3 cấp và 10.355 cử tri tham gia bầu 2 cấp. Phường Hòa Bình có tổng số 53.459 cử tri ở 7 đơn vị bầu cử và 47 khu vực bỏ phiếu.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đáng chú ý là việc lập danh sách cử tri còn nhiều biến động do số lượng công dân đi làm ăn xa, thay đổi nơi cư trú, đặc biệt tại các khu vực có đông lao động tự do, công nhân. Cùng với đó là những vướng mắc liên quan đến thông tin của cử tri chưa có sự thống nhất, nhiều trường hợp chưa được xác minh thông tin rõ ràng...

Bên cạnh đó, kinh phí phục vụ công tác bầu cử ở cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác trang trí tại các khu vực bỏ phiếu. Các địa phương kiến nghị UBBC tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên các tổ phụ trách bầu cử; quan tâm bố trí, huy động đủ thành viên tổ bầu cử, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền, vận động cử tri tích cực tham gia bầu cử.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương kiểm tra điểm bỏ phiếu tại tổ 8 phường Tân Hòa.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra thực tế tại 5 điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn phường Tân Hòa và phường Hòa Bình; trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, khu vực bỏ phiếu, việc niêm yết danh sách, công tác trang trí khánh tiết, cũng như phương án bảo đảm ANTT, an toàn cho cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và đoàn công tác nghe đại diện các tổ bầu cử trên địa bàn phường Hòa Bình báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các phường, xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu rộng đối với đời sống chính trị - xã hội của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh đây là địa bàn có quy mô dân cư đông, phân bố không đồng đều. Trong đó có nhiều khu vực có mật độ đô thị cao đặt ra yêu cầu cao về công tác rà soát, quản lý danh sách cử tri và bảo đảm điều kiện tổ chức bầu cử đồng bộ, thống nhất. Do đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát Kế hoạch số 01/KH-UBBC của UBBC tỉnh; rà soát chặt chẽ, bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không bỏ sót, không trùng lặp; thực hiện nghiêm quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBBC các xã, phường cần đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng đa dạng, trực quan, dễ hiểu; tăng cường tuyên truyền lưu động, qua hệ thống truyền thanh cơ sở; lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, hội, đoàn thể; chú trọng tuyên truyền tại địa bàn có đông công nhân, lao động tự do, giúp Nhân dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và quyền, trách nhiệm của mình.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vào cuộc đồng bộ, tích cực, bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bảo đảm ANTT, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử; tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, vướng mắc của các địa phương để tổng hợp, báo cáo UBBC tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời.

Mạnh Hùng