Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đơn vị Bầu cử số 19

Ngày 11/2, Đoàn công tác số 6 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các xã thuộc Đơn vị Bầu cử số 19.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đơn vị Bầu cử số 19 gồm các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn và Hợp Kim, với 40 đơn vị bầu cử và 247 khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm kiểm tra, các xã cơ bản hoàn thiện các nội dung theo quy định như: Ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn; đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh trật tự; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử; lập, niêm yết danh sách cử tri và triển khai các nhiệm vụ theo tiến độ luật định.

Đại biểu các xã phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: Việc lập danh sách cử tri còn nhiều biến động do công dân đi làm ăn xa, thay đổi nơi cư trú, gây khó khăn trong rà soát, cập nhật; kinh phí phục vụ công tác bầu cử ở cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu.

Các đại biểu kiến nghị cần tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên các tổ phụ trách bầu cử, nhất là ở các xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán; bố trí, huy động thành viên tổ bầu cử, trong đó phát huy vai trò người có uy tín tại cộng đồng để hỗ trợ tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử...

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại buổi kiểm tra.

Trong chương trình, đoàn công tác đã khảo sát, kiểm tra thực tế tại 5 điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn các xã An Nghĩa, An Bình và Lạc Thủy; tập trung kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, khu vực bỏ phiếu, công tác niêm yết, trang trí, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cử tri và lực lượng làm nhiệm vụ trong ngày bầu cử.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại điểm niêm yết danh sách khu vực bỏ phiếu số 21, xã An Nghĩa.

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của UBBC các xã trong triển khai công tác bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; yêu cầu các địa phương bám sát Kế hoạch số 01 của UBBC tỉnh, rà soát chặt chẽ danh sách cử tri chính xác, đầy đủ; thực hiện nghiêm quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất khu vực bỏ phiếu số 33, thôn 2A, xã An Nghĩa.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ đề nghị UBBC các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng, trực quan, dễ hiểu; tăng cường tuyên truyền lưu động, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, hội, đoàn thể, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có đông công nhân, lao động tự do, giúp Nhân dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và quyền, trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vào cuộc đồng bộ, bám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Hồng Duyên