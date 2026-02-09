Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 9/2, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2025, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, bảo đảm hoạt động của cơ quan dân cử thông suốt, hiệu quả. Trong năm, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 8 kỳ họp HĐND tỉnh, 12 phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực 151 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác giám sát, khảo sát được triển khai thực chất, trong đó đã khảo sát tại 36 cơ sở giáo dục, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, chính sách đối với người có công và một số lĩnh vực trọng điểm khác. Trong công tác tiếp công dân, Văn phòng phát huy tốt vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp, phục vụ để Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, xử lý, hướng dẫn đơn thư theo quy định; duy trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và 25 hằng tháng. Văn phòng cũng đã tích cực tham mưu Đảng ủy HĐND tỉnh về quy chế, chương trình công tác; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” tặng các cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2025. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động nhận diện, khắc phục hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường vai trò tham mưu của các bộ phận giúp việc. Các phòng chuyên môn cần đổi mới phương thức làm việc, tham mưu linh hoạt, khoa học, hiệu quả, nhất là trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tạo đồng thuận, đoàn kết nội bộ; sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí việc làm; tăng cường phối hợp giữa 3 Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cấp phần mềm xử lý văn bản. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá cán bộ sát thực tế và xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, chuyên nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, 1 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

Lê Hoàng