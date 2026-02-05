Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh

Chiều 5/2, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ các nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến căn cứ pháp lý thực hiện, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Các ý kiến cũng phân tích kỹ về tính hợp hiến, hợp pháp, sự phù hợp của dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm khẳng định: Đây là chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí thống nhất cao với việc ban hành Nghị quyết, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ các đối tượng thụ hưởng nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp trong quá trình thực hiện. Mặc dù thực hiện theo quy trình rút gọn, song hồ sơ dự thảo cần bảo đảm đầy đủ các nội dung cơ bản và yếu tố pháp lý theo quy định.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Ban Văn hóa - Xã hội và các ngành liên quan để tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

