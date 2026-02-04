Quốc hội - Hội đồng nhân dân
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

Ngày 4/2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Trương Hải Long - Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Luyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn, trao đổi, làm rõ các nội dung nghiệp vụ trọng tâm trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trọng tâm là nhiệm vụ của Tổ bầu cử trước, trong và sau ngày bầu cử; quy định về khu vực bỏ phiếu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc, thẩm quyền lập, niêm yết, rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri cũng như chế độ thông tin, báo cáo, xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bầu cử.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến được cập nhật, nắm bắt nhiều thông tin quan trọng liên quan đến bầu cử.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu được cập nhật, nắm bắt thông tin đầy đủ, chi tiết liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ đó, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Lê Minh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng bầu cử đại biểu Quốc hội Thứ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn hội nghị Nhiệm kỳ Nhân dân trực tuyến toàn quốc Đúng quy trình Cử tri Nguyên tắc
